رقابت بانوان بدمينتون باز قم برای صعود به لیگ دسته اول کشور

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز این رقابت ها با شرکت تیم های مدعی صعود به لیگ دسته اول بدمينتون بانوان کشور، اظهار داشت: تيم بدمينتون بانوان قم از امروز جمعه بيست و سوم اسفندماه در رقابت هاي ليگ دسته دوم بدمينتون بانوان کشور به مصاف حريفان خود مي رود.

وی با اشاره به مشخص شدن میزبان و نحوه برگزاری رقابت های امسال افزود: مرحله اول از بازی های دوازدهمين دوره مسابقات ليگ بدمينتون بانوان باشگاه هاي کشور با عنوان جام خليج فارس از امروز به میزبانی هیئت بدمینتون استان گلستان به انجام می رسد.

رئیس هیئت بدمينتون استان قم اضافه کرد: با توجه به ثبت نام به عمل آمده در فدراسیون بدمينتون کشورمان، این دوره از رقابت ها با شرکت 13 تيم در قالب 4 گروه در روزهاي بیست و سوم تا بیست و پنجم اسفند ماه به ميزباني هيئت بدمينتون استان گلستان در شهرستان گنبد کاووس برگزار مي شود.

وی یاد آور شد: در اين پيکارها که به صورت متمرکز برگزار خواهد شد در گروه اول مقدماتي تيم هاي نماينده راميان، هيئت بدمينتون تهران و هيئت شاهرود حضور دارند و در گروه دوم مقدماتي نيز تيم هاي هيئت بدمينتون البرز ، قرچک تهران و هيئت بدمينتون قم قرار دارند.

پنجه باشی ابراز داشت: همچنین در گروه سوم تيم هاي هيئت بدمينتون سمنان (الف)، مهر و ماه تهران و هيئت زنجان و در گروه چهارم تيم هاي هيئت فارس، نفت تهران، هيئت خراسان شمالي و عطر مادر گلستان قرار دارند، ضمن اینکه مرحله دوم اين رقابت ها به صورت تک حذفي برگزار خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: براي اينكه به دوران موفقيت اين رشته در قم بازگرديم بايد روي خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان سرمايه‌‌گذاري كنيم و به آنها بيشتر ميدان می دهیم تا بتوانیم به زودی با یک تیم بومی و قوی در لیگ های بالاتر و مسابقات قهرمانی کشور بدرخشیم.