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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۶

ولیپور اعلام کرد؛

افزایش 29 درصدی اعتبارات تملک دارایی مازندران در سال 93

افزایش 29 درصدی اعتبارات تملک دارایی مازندران در سال 93

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری مازندران با اشاره به افزایش اعتبارات تملک دارائی در سال آینده، افزود: اعتبارات تملک دارایی مازندران در سال 93 حدود 403 میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری افزایش 29 درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارج ولیپور شامگاه پنجشنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اتفاقات خوب برای اعتبارات هزینه ای، گفت: با توجه به  14 میلیارد تومان کسری، قسمت عمده ای از این کسری ها تامین شد.

وی کل اعتبار تملک دارایی استان را در سال جاری 567 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان اعتبار تملک دارایی 134 میلیارد تومان تاکنون  تامین شد.

ولیپور خاطرنشان کرد: قانون پنجم توزیع اعتبارات، وضعیت پروژه های که ماهیت استانی و فرا شهرستانی دارند، همه بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری مازندران می باشد.

وی بیان کرد: 8 درصد اعتبارات باید صرفا در استان و شهرستان ها برای بهسازی روستاها به عهده بنیاد مسکن گذاشته شود.

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با تاکید بر اینکه شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری یکی از شوراهای مهم و تصمیم گیرنده طرح ها در استان است، گفت: برای فعال سازی این شورا به کارگروه تخصصی و کمیته برنامه ریزی شهرستان های استان نیاز است.

حسن خیریانپور بازوی شورای برنامه ریزی استان را کمیته برنامه ریزی شهرستان ها عنوان کرد و افزود: کمیته برنامه ریزی شهرستان نها با مدیریت فرمانداران باید با شتاب و عجله در اجرای برنامه ها و طرح ها تصمیم گیری کنند.

وی به سه مقوله مهم در شورای برنامه ریزی استانداری، اعتبارات و بودجه، برنامه ریزی و تسهیلات اشاره کرد و اظهارداشت: شورای برنامه ریزی و توسعه باید بعنوان یک مرجع تصمیم گیرنده و با حضور فعال اعضاء جلسات و تصمیمات را مورد توجه قرار دهند.

خیریانپور خاطرنشان کرد: در بحث اعتبارات تملک دارایی عدالت در توزیع و نگاه همه جانبه به تمام نقاط استان را مد نظر گرفته شود و بر اساس نیازهای شهرستانی کمیته برنامه ریزی ارائه دهند.

وی با اشاره به مشکلات عدیده ساختمان های دولتی مثل فرسوده بودن، جاو  امکانات، استجاری بودن آنها، اذعان داشت: در سال جدید در بحث اعتبارات تملک دارایی یک نگاه ویژه به این ساختمان ها برای رفع مشکلات و موانع داشته باشید.

خیریانپور به مشکل نقدینگی در دستگاههای اجرایی برای پرداخت مطالبات و نیازهای پرسنلی که نیاز به مطالبات و بودجه دارند، اشاره کرد.

کد مطلب 2255948

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