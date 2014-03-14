صنعت گردشگری و کشاورزی مازندران پویا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی پنجشنبه شب در نشست مسئولان استان در استانداری با بیان اینکه برخی از ظرفیت ها در قانون وجود دارد که مغفول مانده یا کیفیت خوبی ندارند، گفت: تمام دستگاههای اجرایی در اجرای قانون یکسان و همانند هم عمل نمی کنند.

وی اظهارداشت: دستگاههای اجرایی برای استفاده از طرفیت های یکساله بودجه به میزان اختیارات خود استفاده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت های خوب بودجه 93 استان، افزود: با توجه به بودجه 93 از مسئولین استان و کشور انتظار داریم به برخی از کاستی ها که توجه به آن نشده است، توجه ویژه شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس بیان کرد: استان مازندران در بخش تولید، صنعت، کشاورزی و تجارت با توجه به زمینه اشتغال با مشکلات بسیاری مواجه است.

وی با بیان اینکه پایه کاری کشاورزی غلط است، تصریح کرد: عمده ترین مشکل کشاورزی در استان تامین آب آن می باشد.

فیاضی با اشاره به فراوانی چوب در استان، افزود: فر آوری چوب در اشتغال جوانان موثر است.

فیاضی با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در کشور، تاکید کرد: برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و استان توسط مسئولین نظام و نمایندگان مجلس انجام می شود.

وی بیان کرد: با ایجاد فضای مناسب برای صنعتگران و تولید کنندگان در شهرک های صنعتی، اشتغالزایی برای جوانان امکانپذیر است.