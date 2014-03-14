حامد حدادی که از مهرههای تاثیرگذار مهرام در فینال مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا مقابل پتروشیمی بود و به خصوص در نیمه دوم عملکرد خوبی داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که این رقابت در دو نیمه کاملا متفاوت از هم دنبال شد و دلیل آن هم چگونگی بازی بازیکنان مهرام در نیمه نخست بود.
وی در این زمینه اظهارداشت: در کوارتر اول بازی و حتی کوارتر دوم اصلا تمرکز لازم را نداشتیم. خیلی ناهماهنگ کار کردیم و نتوانستیم یکدیگر را در جریان بازی و برای رسیدن به امتیاز همراهی کنیم. همین مسئله باعث شد نیمه نخست بازی را با شکست تمام کنیم.
ملیپوش 2 متر و 18 سانتیمتری بسکتبال ایران تصریح کرد: البه نمیخواهم بگویم که بازیکنان پتروشیمی خوب نبودند. در خوب کار کردن آنها در نمیه اول شکی نیست اما به هر حال کم کاری خود ما و اینکه بدون هماهنگی پیش میرفتیم در جریان بازی در نیمه اول و اینکه به سود حریف پیش برود، کاملا تاثیر گذار بود. در این نیمه به خصوص من، صمد و داگلاس اصلا خوب کار نکردیم.
حدادی ادامه داد: البته شاید تا حدی این عدم هماهنگی میان ما سه نفر با دیگر بازیکنان طبیعی بود. به هر حال ما تازه به ترکیب مهرام اضافه شدهایم و هنوز هماهنگی خیلی کاملی با دیگر بازیکنان نداریم. البته در نیمه دوم توانستیم این هماهنگی را ایجادکنیم. فکر میکنیم این فاکتور مهمترین عامل برتری ما در هر دو کوارتر نیمه دوم بود. در کل از جام قهرمانی که به دست آوردیم، خوشحالم.
این بازیکن که پس از مراسم توزیع مدالهای مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا، مدال قهرمانی خود را تقدیم به مادرش کرد و آن را به گردن او انداخت، در این ارتباط گفت: همیشه قدردان زحمات پدر و مادرم هستم. آنها زحمت زیادی برای من کشیدند و اگر من امروز در این جایگاه هستم و حدادی بسکتبال ایرانم، به خاطر زحمات آنهاست. فقط ای کاش دو مدال قهرمانی میگرفتم. در این صورت یک مدال را هم تقدیم پدرم میکردم.
حامد حدادی که به تازگی از لیگ چین بازگشته، تاکید کرد: قرارداد من با مهرام فقط تا پایان مسابقات باشگاههای آسیاست. امیدوارم طی این مدت مهرهای کارآمد برای مهرام باشیم اما برای بعد از آن به بعد، وضعیتم و اینکه میخواهم در کدام تیم باشم و اصلا ایران خواهم بود یا نه، مشخص نیست.
به گزارش مهر، فینال مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا پنجشنبه شب میان دو تیم پتروشیمی و مهرام برگزار شد که طی آن مهرام با کسب پیروزی موفق شد به عنوان قهرمانی دست یافته و سهمیه حضور در پیکارهای باشگاههای آسیا را از آن خود کند.
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