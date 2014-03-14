فرهنگ کپرنشینی باید با شکل جدید عرضه شود/ لزوم حفظ امکانات کپرها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری عصر پنج شنبه در شکرگزاری خانه‌ دار شدن پنج هزار نفر از مددجویان کمیته امداد جنوب کرمان کپرنشینی را جزء فرهنگ و هویت مردم برخی مناطق دانست و گفت: این درست نیست که این فرهنگ حذف شود بلکه باید اصلاح شده و به شکل جدید و نوین درآید.

انواری با تاکید بر لزوم حفظ امکانات کپرها اذعان داشت: طراحی و مهندسی سازه کپر باید در دستور کار قرار گیرد و نمایندگان مجلس و مسئولان رودبار جنوب باید به واژه و فرهنگ کپرنشینی بیش از پیش توجه کنند.

وی با اشاره به مشکلات مالی برای احداث مسکن ادامه داد: امروز پنج هزار واحد مسکونی برای مددجویان جنوب کرمان به بهره برداری رسید و این لطف الهی بود که با وجود بار مالی فراوان توانستیم به این توفیق دست پیدا کنیم.

این مسئول گفت: با توجه به مشکلاتی که در بحث مسکن وجود دارد احداث واحدهای مسکونی با تاخیر انجام شد که در این میان در برخی موارد ما نیز مقصر بودیم.

انواری با اشاره به اینکه امروز هیچ گونه کمبود نیرو و امکانات نداریم اذعان داشت: باید با برنامه ریزی دقیق از شرایط و امکانات موجود بیشترین بهره را ببریم و در این مسیر ممکن است اشتباهاتی نیز داشته باشیم.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: استفاده از خانه های پیش ساخته برای این منطقه مناسب نبود و به همین دلیل از مصالح بومی برای ساخت واحدهای مسکونی استفاده کردیم.

وی در ادامه بر لزوم عزم همه مسئولین برای رفع مشکلات مردم تاکید و تصریح کرد: همه ما باید نصایح و فرمایشات رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده و برای خدمت به خلق تلاش کنیم.

آمریکا در حال قدرت نمایی کاذب است

انواری مردم را ولی نعمتان نظام دانست و اذعان داشت: دشمنان از هر طریقی در پی ضربه زدن به نظام هستند و ما باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری از گزینه های روی میز دشمنان هراسی نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه آمریکا درچار سردرگمی بوده و در شرایط بدی قرار دارد، اذعان داشت: هم اکنون این کشور با روسیه و چین درگیر شده و در حال قدرت نمایی کاذب است و در واقع نمی تواند کوچکترین ضربه ای به نظام جمهوری اسلامی ایران بزند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر لزوم ولایتمداری مردم تصریح کرد: تا زمانی که پیرو اسلام و ولایت هیچ قدرتی نمی تواند به ما گزندی برساند.

همچنین عصر پنج شنبه با حضور سرپرست کیمته امداد امام خمینی(ره) شناسنامه و سند کاهش فقر در جنوب کرمان رونمایی شد.