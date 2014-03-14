  1. دين، حوزه، انديشه
۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

حجت الاسلام خسروشاهی : 

مدارس و حوزه‌ها با بهره گیری از موقوفات مرتبط احیا خواهند شد

مدارس و حوزه‌ها با بهره گیری از موقوفات مرتبط احیا خواهند شد

مدیر حوزه علمیه استان تهران گفت: اگر بخواهیم انقلاب درآینده به دست افراد نخبه و خوب قرار بگیرد، نیازمند کمک و یاری اوقاف هستیم زیرا با موقوفات موجود می‌توان مدارس و حوزه‌ها را احیا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید باقر خسروشاهی، مدیر حوزه علمیه استان تهران در بیان ارتباط بین حوزه علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه اذعان داشت: شرایط فعلی بهترین زمان برای تعامل حوزه و سازمان اوقاف است زیرا طبق آمارها حدود 6500 طلبه در استان تهران در سطح یک و 2500 طلبه نیز در سطح دو در حال تحصیل هستند و با توجه به جمعیت تهران، حدود 25 هزار طلبه برای تبلیغ در شهر تهران احتیاج است. 
 
وی در خصوص موقوفات برخی حوزه های علمیه اذعان داشت: باید در بررسی شرایط زیست و تحصیل کل حوزه های علمیه تجدید نظر کنیم زیرا بسیاری از آنان، موقوفات زیادی دارند که حتی حوزه علمیه از بین رفته است اما موقوفاتش همچنان وجود دارد. 
 
مدیر حوزه علمیه استان تهران گفت: پیشنهاد می کنم موقوفات حوزه‌ها در یکجا تجمیع شود و فردی زیر نظر اوقاف و حوزه علمیه، درآمد حاصل از موقوفات را در حوزه های علمیه هزینه کند. 
 
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم انقلاب درآینده به دست افراد نخبه و خوب قرار بگیرد، نیازمند کمک و یاری اوقاف هستیم زیرا با موقوفات موجود می‌توان مدارس و حوزه‌ها را احیا کرد.
 
حجت الاسلام خسروشاهی افزود: در جهش روحانیت به تربیت مبلغ‌های بیشتر ، نیازمند همیاری و همکاری اوقاف و حوزه ها هستیم.
کد مطلب 2255958

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