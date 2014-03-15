محمد زارع‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت تنیس روی میز در جریان سال 1392 ابزار رضایت کرد و اظهار داشت: امسال وضعیت این رشته به نسبت سال‌های پیش خیلی بهتر بود چرا که توانستیم در خیلی از رویدادها نتایج قابل قبول و بعضاً ارزشمندی را کسب کنیم. رقم خوردن این نتایج از همان ابتدای سال آغاز شد.

وی با یادآوری اینکه مسابقات کاپ آسیا فروردین‌ماه برگزار شد، خاطرنشان کرد: نوشاد عالمیان در این رقابت‌ها برای دومین سال متوالی به عنوان چهارم دست یافت. نتیجه‌ای که با توجه به سطح مسابقات و بازیکنان شرکت کننده، برای تنیس روی میز ایران ارزشمند است. نوشاد همچنین در مسابقات جهانی فرانسه عملکردی در خور توجه داشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در سال رو به پایان یادآور شد: بعد از 17 سال تیم تنیس روی میز ایران توانست در جمع 8 تیم برتر آسیا قرار بگیرد و طلسم حضور در این جمع را بشکند. این نتیجه‌ای کاملاً ارزشمند برای تنیس روی میز ایران بود که به نوعی حکایت از عملکرد خوب بازیکنان این رشته داشت.

زارع‌پور با تاکید بر اینکه تنیس روی میز ایران امسال در جریان طرح توسعه و حتی در سطح مدارس هم فعالیت‌های خوبی داشت، تصریح کرد: در مجموع امسال عملکردمان به گونه‌ای بود که موفق شدیم بیش از 80 درصد از برنامه‌های خود را محقق کنیم. این در حالی است که فدراسیون تنیس روی میز هم مانند خیلی از فدراسیون‌ها با محدودیت‌های مالی مواجه بود. شاید به همین دلیل بود که نتوانستیم در مسابقات قهرمانی آسیا در جمع شش تیم برتر قرار بگیریم در حالی که رسیدن به این جمع هدف اصلی ما بود.

وی تاکید کرد که به هر حال مشکلات مالی روی سفرهای برون مرزی تاثیر مستقیم می‌گذارد و کاهش حضور در مسابقات بین‌المللی هم تاثیر مستقیم بر عملکرد و نتیجه‌گیری بازیکنان در میادین رسمی دارد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز سال 1393 و به خصوص نیمه اول این سال را کاملاً حساس و تعیین کننده برای تنیس روی میز عنوان کرد و گفت: در آغاز سال آینده (اردیبهشت‌ماه) تیم تنیس روی میز باید در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کند. این مسابقات از این حیث برای‌مان مهم است که باید بتوانیم در جریان آن شرایط صعود چند پله‌ای در بخش تیمی را برای تنیس روی میز مهیا کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایران در گروه دوم تیم‌های تنیس روی میز جهان و هم امتیاز با بلژیک در رده 33 قرار دارد. تلاش می‌کنیم در مسابقات قهرمانی جهان (ژاپن) بتوانیم به گروه اول یعنی جمع 24 تیم برتر صعود کنیم اما صعود چند پله‌ای در این مسابقات هم برای‌مان خوب است.

زارع‌پور بازی‌های آسیایی کره‌جنوبی را دومین رویداد مهم برای تنیس روی میز در سال 93 عنوان کرد و گفت: این مسابقات هم شهریور ماه آغاز می‌شود و به همین جهت نیمه اول سال آینده کاملاً برای‌مان تعیین کننده است. هدف‌مان این است که در بازی‌های آسیایی بتوانیم در بخش انفرادی روی سکو قرار بگیرد و حداقل به عنوان سوم مشترک دست یابیم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به معرفی ترکیب اولیه تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان تاکید کرد: این ترکیب کاملا ًجوان انتخاب شده و در عین حال در بر گیرنده بازیکنان توانمندی است به ویژه نوشاد که از پدیده‌های تنیس روی میز ایران است. با این تیم می‌توانیم سالیان سال در مسابقات مختلف حضوری خوب داشته باشیم.