به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،رییس‌جمهوری شامگاه پنجشنبه در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه گفتگو کرد.

در این گفتگوی تلفنی که در راستای پیگیری و اجرای توافقات به عمل آمده میان روسای جمهوری دو کشور در اجلاس بیشکک انجام گرفت، طرفین ضمن بررسی مسائل مهم دوجانبه، تحولات منطقه ای و بین المللی، راه‌های اجرایی و عملیاتی شدن هر چه سریع‌تر توافقات به عمل آمده را بررسی کردند.

روسای جمهوری ایران و روسیه در این گفتگو ضمن تاکید بر گسترش روابط دو کشور در همه حوزه‌ها، راه‌های جدید برای توسعه روابط دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

رییس جمهوری کشورمان در این مکالمه تلفنی با تاکید بر تحرک بخشیدن به گام‌هایی که در راستای اجرایی شدن توافقات به عمل آمده برداشته شده است، گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود که هر چه سریع تر از مرحله اجرای توافقات بیشکک عبور کرده و به مرحله اقدامات مهم‌تر در روابط دو کشور برسیم.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این گفتگو با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و پنج به علاوه یک گفت: طرفین در مرحله مهمی برای رسیدن به مذاکرات نهایی قرار دارند.

رییس جمهوری با اشاره به نقش مثبت روسیه به عنوان یکی از اعضای مهم پنج به علاوه یک، ابراز امیدواری کرد که سایر اعضای مذاکره کننده نیز با تعامل سازنده و عمل دقیق به تعهدات خود، به حل سریع‌تر مسئله کمک کنند.

رییس جمهوری روسیه نیز در این مکالمه تلفنی با استقبال از تسریع در اجرای توافقات به عمل آمده در بیشکک به تشریح برخی از اقدامات انجام گرفته از سوی مسئولان روسی در همین چارچوب و به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: همکاری های دوجانبه میان ایران و روسیه باید به سرعت پیش برود و من تمام تلاش خود را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور انجام خواهم داد.

ولادیمیر پوتین با اشاره به نقش مثبت و سازنده ایران در مذاکرات هسته ای و اظهار امیدواری نسبت به تداوم آن گفت: ما همه تلاش خود را می‌کنیم که موضوع هسته ای ایران به نتیجه نهایی برسد.

پوتین در این گفتگوی تلفنی از رییس جمهوری کشورمان برای شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه خزر که سپتامبر سال جاری در آستاراخان برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورد.

در این گفتگوی تلفنی همچنین دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، مسائل مربوط به اوکراین و نتایج بین المللی آن بحث و تبادل نظر کرده و توافق کردند به مشورت‌های خود در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین‌الملی ادامه دهند.