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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶

آمار عملکرد شرکت‌های بیمه اعلام شد/ 45درصد بازار بیمه متعلق به شخص ثالث

آمار عملکرد شرکت‌های بیمه اعلام شد/ 45درصد بازار بیمه متعلق به شخص ثالث

مديركل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی از تولید 14 هزار میلیارد تومان حق بیمه و پرداخت 84 هزار میلیارد تومان خسارت توسط شرکت های بیمه طی 11 ماهه ابتدای امسال خبرداد و گفت: 45 درصد از بازار بیمه کشور متعلق به شخص ثالث است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي نمن الحسيني در سومين كارگاه آموزشي بيمه و رسانه هاي گروهي در مورد آمار عملکرد يازده ماهه صنعت بيمه گفت: در این مدت 14 هزار میلیارد تومان حق بیمه توسط شرکت های بیمه تولید شد، همچنین 84 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است. 

وی رشد حق بیمه های تولیدی و خسارت های پرداختی در 11 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط 27 شرکت بیمه فعال را به ترتیب 26 درصد و 39 درصد اعلام کرد و افزود: نسبت خسارت نیز با 5.5 واحد افزایش به حدود 60 درصد رسیده است.

مديركل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: صنعت بیمه در این مدت 37 میلیون فقره بیمه نامه صادر کرد و حدود 14.7 میلیون فقره نیز خسارت پرداخت شده است. سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه به ترتیب معادل 54.6 درصد و 51.4 درصد است.

سومين كارگاه آموزشي خبرنگاران حوزه صنعت بيمه در تهران برگزار شد. در این کارگاه عليرضا دقيقي اصلي مدرس بيمه و معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه و مهدي نمن الحسيني مدير كل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی به ارائه آموزش هاي كاربردي پرداختند.
 

کد مطلب 2255970

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