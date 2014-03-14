اطاعت و پشتیبانی از ولایت فقیه از وظایف امروز ما در برابر شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن اکبری شامگاه پنجشنبه در همایشی که در سالروز تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام خمینی(ره) و به مناسبت روز شهید، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در سالن مرکزی همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، به فواید وآثار ذکر صلوات بر رسول گرامی اسلام پرداخت و اظهار کرد: ما انسان‌ها ناتوانی‌هایی در زندگی خود داریم که می‌شود آنها را با ذکر صلوات بهبود بخشید.

وی با بیان اینکه شهیدان بالا‌ترین سرمایه خود که‌‌ همان جانشان است را در طبق اخلاص گذاشتند، عنوان کرد: بشر آمد تا به کمال برسد و محبوب خداوند بشود، پس خوشا به حال شهیدان که به کمال رسیده و در جوار حق به سر می‌برند.

مسؤل نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب(ع) با اشاره به اینکه عده‌ای از راه معامله و مقابله برای رسیدن به خواسته خود وارد می‌شوند، گفت: شهدای بزرگوار از راه عشق وارد این میدان شده و توانستند به خواسته خود برسند.

خدا دوستی با پیروی از رهبر امکان پذیر است

وی با بیان اینکه اگر بنده‌ای خداوند بزرگ را دوست بدارد خداند هم او را دوست خواهد داشت، عنوان کرد: خدا دوستی، امکان پذیر نیست مگر با پیروی بی‌چون و چرا و اطاعت از رهبر خود.

حجت الاسلام اکبری افزود: دل‌های خودتان را با خداوند گره بزنید و آن را حرم خداوند قرار داده و تمام بیگانگان را از این حرم بیرون کنید،‌‌ همان کاری را که شهدای ما انجام داده‌اند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مکتب اسلام می‌تواند انسان‌های کاملی را به عالم تحویل دهد، انسان‌هایی که حاضرند برای دفاع از نظام و کشور خود از جانشان هم بگذرند.

مسؤل نمایندگی ولی فقیه در سپاه اظهار کرد: شهیدان مردان بی‌ادعایی بودند که این روحیه ایثار و از خود گذشتگی را از سرور شهیدان حضرت اباعبدالله(ع) آموختند.

وی با توجه به اینکه شهدا در زمان خود به وظیفه‌شان به نحو احسن عمل کرده و اکنون در بهترین جایگاه قرار دارند، افزود: امروز تکلیفی برگردن ما است و آن اطاعت از ولایت، ایستادگی در برابر نظام سلطه و رساندن پیام انقلاب به همه دنیا است.

عده‌ای می‌خواهند امت اسلامی را از ولایت جدا کنند

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه امروز همه ما مدیون شهدا هستیم، اظهار کرد: ما در قبال شهدا وظیفه داریم راه آنها را ادامه داده و‌‌ همان طور که آنها در آن زمان امام خود را تنها نگذاشتند ما نیز امروز رهبر عزیزمان را تنها نگذاریم.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای می‌خواهند امت اسلامی را از امام و ولایت جدا کنند، تأکید کرد: مراقب باشید تا گول آنها را نخورید و محکمتر از قبل پشتیبان ولی فقه باشید.