به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در خصوص توزیع سبد كالا اعلام کرد: بر اساس اين اطلاعيه، به آگاهي سرپرستان خانوار مشمول طرح دریافت سبد کالای رایگان که تا به حال فرصت مراجعه برای دریافت سبد کالا را پیدا نکرده اند، می رساند که با توجه به فرصت محدود باقیمانده تا آخر سال نسبت به مراجعه به مراکز توزیع و دریافت کالاهای موضوع طرح، اقدام نمایند.

این افراد بایستی ضمن اطمینان از شمولیت دریافت سبد کالا از طریق:

1- شماره تلفن ثابت 84802222-021 (90 خط)

2- مراجعه به درگاه اینترنتی www.yaranehkala.ir

3- ارسال کدملی از طریق پیامک به شماره های 5000499 یا 700799

4- ارسال کد ملی به شماره #799* از طریق تلفن همراه برای دریافت سبد کالا به فروشگاه های اعلام شده قبلی مراجعه نمایند.

در ضمن مجموعه فروشگاه‌های اتکاء کمافی السابق نیز آمادگی تحویل سبد کالا را به مشمولین طرح دارا می باشد. در صورت وجود هرگونه مشکل در دسترسی به کالا از طریق تلفن گویای شبانه روزی 124 در سراسر کشور تماس بگیرید.