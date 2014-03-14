پیشنهاد افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران برای تمام سطوح مزدی

یک مقام مسئول کارگری عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر از پیشنهاد افزایش 25 درصدی دستمزد سال 93 برای تمامی سطوح حقوقی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در دست بررسی شورای عالی کار قرار دارد.

تا ساعاتی دیگر میزان نهایی افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار مشخص و به تصویب خواهد رسید.

شورای عالی کار صبح امروز جمعه آخرین نشست تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز کرد.

پیگیری ها نشان می دهد که کارگران به دنبال افزایش 30 تا 35 درصدی حداقل مزد سال 93 هستند. در عین حال، برخی از مزایای جانبی مزد مانند حق مسکن همان 20 هزارتومان تعیین شده در سال جاری و حق بن نیز تا دستکم یک فصل از سال آینده همان رقم 50 هزارتومان باقی خواهد ماند.