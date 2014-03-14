انتشار شعرهای نیما در جهان عرب برای اولین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی بیدج مسئول دفتر ادبیات عرب حوزه هنری و سردبیر فصلنامه شیراز با اشاره به سه مسئولیت مهم این دفتر ادبیات عرب و گفت: انتشار فصلنامه شیراز در چهار شماره و انتشار آن در جهان عرب، به روز رسانی سایت شیرازیات كه علاوه بر قرار دادن 17 شماره منتشر شده مجله شیراز بر روی سایت، بخش‌هایی مربوط به ادبیات ایران و عرب، خبر و گزارش را در این سایت قرار می‌دهد، از مهمترین ماموریت‌های انجام شده توسط این دفتر در سال جاری بوده است.

وی ادامه داد: ماموریت سوم این دفتر برگزاری جلسات متعدد، ترجمه كتاب و راهنمایی مترجمان جوان و دانشجویانی كه درصدد اتمام پایان نامه خود هستند بوده است که به صورت مستمر ادامه دارد. در زمینه ترجمه كتاب به زبان عربی، قرار است کتابی با عنوان گزیده شعر امروز ایران با حجم 500 صفحه به زبان عربی ترجمه و در كشور مصر منتشر شود.

این مترجم زبان عربی به انتشار كتاب شعری از نیما یوشیج اشاره كرد و افزود: از نیما یوشیج كه پدر شعر نوین ایران محسوب می‌شود، تاکنون هیچ كتابی در جهان عرب منتشر نشده است. به همین دلیل در سال 92 مجموعه‌ای از اشعار یوشیج برای چاپ انتخاب شد كه هم اكنون آخرین مراحل آماده سازی خود را طی می‌كند و قرار است در سال آینده در كشورهای عربی منتشر شود.

سردبیر مجله شیراز درباره چاپ كتابی درباره یكی از شاعران عرب در ایران اظهار داشت: اشعاری از محمد الماغوط شاعر برجسته سوری و بنیانگذار شعر سپید در جهان عرب كه از او به عنوان وزنه‌ای در ادبیات عرب نام برده می شود، انتخاب شده كه قرار است در كتابی با مقدمه مفصل و مشتمل بر حدود 300 صفحه در سال آینده منتشر شود و در نمایشگاه كتاب شركت كند.

چندی پیش مجله «العربی» كویت از موسی بیدج برای حضور در همایش فرهنگ عربی در جاده ابریشم و تكریم از مجله شیراز تقدیر كرد. این مجله «العربی» بیش از 50 سال سابقه فعالیت دارد و در جهان عرب، از شهرت برخوردار است. یکی از شماره‌های ماهنامه «العربی» در سال گذشته به جمهوری اسلامی اختصاص داشت و در آن از جلوه‌هایی تصویری از شهرهای اصفهان و شیراز ارائه شده بود.