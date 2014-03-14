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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۸

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باران طراوات را برای مردم زاهدان به ارمغان آورد/ امواج یک متری در سواحل عمان

باران طراوات را برای مردم زاهدان به ارمغان آورد/ امواج یک متری در سواحل عمان

زاهدان-خبرگزاری مهر: بارش باران در شهر زاهدان علاوه بر ایجاد هوای بهاری و موجی از خوشحالی در بین شهروندان غبار های به جای مانده از طوفان های دو روز گذشته در سطح معابر این شهر را زدود.

به گزارش خبرنگارمهر، آغاز بارش باران از بامداد روز جمعه در شهر زاهدان علاوه بر ایجاد طراوات و موج خوشحالی در بین شهروندان موجب آبگرفتگی برخی از معابر سطح شهر شد.

بارش باران شدید از بامداد روز جمعه همچنین موجب شد تا گرد و غبار به جای مانده از توفان های دو روز گذشته بر سطح معابر  زدوده شود و شهر زاهدان چهره ای پاک و منزه به خود بگیرد.

در این رابطه کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: ساکنان مناطق جنوبی استان نیز از فردا و طی روزهای شنبه و یکشنبه شاهد رگبار باران و رعد و برق و پدیده تندباد خواهند بود.

علی ملاشاهی در گفتگو با مهر بیان داشت: دریای عمان نیز تا اواسط هفته آینده مواج  و متلاطم خواهد بود و پیش بینی می شود ارتفاع موج در سواحل جنوبی به بیش از یک متر  برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد شدید و توفان روز گذشته موجب اخلال در زندگی روزمره شهروندان زاهدانی شد و سرعت آن از 70 کیلومتر در ساعت نیز گذشت.

طوفان شدید در زاهدان همچنبن برنامه پرواز های داخلی و خارجی را مختل کرد و موجب شد تا پرواز دبی – زاهدان در فرودگاه بندر عباس بر زمین بنشیند و همچنین پرواز زاهدان-شیراز با بیش از 11 ساعت تاخیر در بامداد روز جمعه انجام شود.

کد مطلب 2255994

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