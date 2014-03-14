باران طراوات را برای مردم زاهدان به ارمغان آورد/ امواج یک متری در سواحل عمان

به گزارش خبرنگارمهر، آغاز بارش باران از بامداد روز جمعه در شهر زاهدان علاوه بر ایجاد طراوات و موج خوشحالی در بین شهروندان موجب آبگرفتگی برخی از معابر سطح شهر شد.

بارش باران شدید از بامداد روز جمعه همچنین موجب شد تا گرد و غبار به جای مانده از توفان های دو روز گذشته بر سطح معابر زدوده شود و شهر زاهدان چهره ای پاک و منزه به خود بگیرد.

در این رابطه کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار داشت: ساکنان مناطق جنوبی استان نیز از فردا و طی روزهای شنبه و یکشنبه شاهد رگبار باران و رعد و برق و پدیده تندباد خواهند بود.

علی ملاشاهی در گفتگو با مهر بیان داشت: دریای عمان نیز تا اواسط هفته آینده مواج و متلاطم خواهد بود و پیش بینی می شود ارتفاع موج در سواحل جنوبی به بیش از یک متر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد شدید و توفان روز گذشته موجب اخلال در زندگی روزمره شهروندان زاهدانی شد و سرعت آن از 70 کیلومتر در ساعت نیز گذشت.

طوفان شدید در زاهدان همچنبن برنامه پرواز های داخلی و خارجی را مختل کرد و موجب شد تا پرواز دبی – زاهدان در فرودگاه بندر عباس بر زمین بنشیند و همچنین پرواز زاهدان-شیراز با بیش از 11 ساعت تاخیر در بامداد روز جمعه انجام شود.