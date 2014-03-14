قهرمانی در لیگ برتر سقف آرزوهای ما نیست/ احداث سالن ورزشی جدید در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پس از قهرمانی تیم دبیری در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیمی که امروز قهرمان لیگ برتر فوتسال کشور شد، از جام رمضان شکل گرفته و حالا پس از 12 سال ثمره ان را می بینیم. ما برای موفقیت های بعدی تیم فوتسال دبیری برنامه ریزی کرده ایم و به قهرمانی در لیگ برتر باشگاه های کشور بسنده نمی کنیم.

وی ادامه داد: ما برای موفقیت در باشگاه های آسیا هم برنامه ریزی کرده ایم و با تقویت تیم زیر نظر وحید شمسایی، به دنبال قهرمانی در آسیا هستیم. قهرمانی در لیگ برتر فوتسال کشور را که حاصل تلاش همه مجموعه باشگاه، هواداران و رسانه ها بود را به همه مردم استان و هشمهریان تبریک می گوییم و جام را به آنها تقدیم می کنیم.

شهرام دبیری اظهار کرد: این قهرمانی، اولین عنوان قهرمانی یک ورزش گروهی از استان در سطح لیگ برتر کشور بود و خوشحالیم که فوتبال و فوتسال تبریز در یک سال دو جام کسب کردند. دبیری تیم منسجم و هماهنگی بود که متکی به یک یا دو بازیکن خاص نبود و تا وقتی که علیه این تیم حاشیه سازی نشده بود، بدون باخت در لیگ پیشتاز بود. در بازی با تاسیسات هم که منجر به قهرمانی تیم شد، بازیکنان کمی استرس داشتند و به همین دلیل بازی مساوی شد.

وی با اشاره به اینکه در آینده ای نزدیک یک سالن اختصاصی جدید برای تیم فوتسال دبیری احداث خواهد شد، خاطرنشان کرد: با مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان صحبت کرده ایم که سالن شش هزار نفری پورشریفی را در اختیار ما بگذارند تا کفپوش آن را عوض کنیم و تمرینات و مسابقات تیم را در آنجا برگزار کنیم. از طرفی به دنبال احداث یک سالن جدید هستیم که بودجه آن در شورای اسلامی شهر تبریز تصویب شده و قرار است این سال دو هزار نفری در مجموعه ورزشی الغدیر تبریز احداث شود.

رئیس هیئت مدیره باشگاه دبیری تبریز گفت: امروز روز بزرگی برای ورزش استان، چراکه پس از قهرمانی تیم تراکتورسازی در جام حذفی کشور تیم دبیری هم در لیگ برتر فوتسال کشور قهرمان شد. من از همه هواداران و رسانه ها می خواهم که همچنان به حمایت خود از تیم دبیری ادامه دهند تا این تیم با هدایت وحید شمسایی در آسیا قهرمان شود و تیم ملی کشورمان هم با سرمربیگری وی قهرمان جهان شود.

تیم دبیری تبریز عصر پنجشنبه با تساوی برابر تیم تاسیسات دریایی با 60 امتیاز به عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور دست پیدا کرد.

