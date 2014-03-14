وزیران خارجه، اطلاعات و کشور به کمیسیون امنیت ملی مجلس می روند/ بررسی سفر اشتون به ایران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات روز یکشنبه برای پاسخ به سوال حسن کامران نماینده اصفهان، علیرضا زاکانی نماینده تهران و سوال مشترک 41 نماینده مجلس به کمیسیون امنیت ملی دعوت شده است.

بررسی سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی است که این موضوع با حضور وزرای خارجه و اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد.

ظریف وزیر خارجه نیز برای پاسخ به سوال ایرج ندیمی نماینده لاهیچان و سیاهکل ، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، علی اکبر آقایی نماینده سلماس و سوال مشترک 12 نماینده مجلس در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور می یابد.

جلسه روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به پاسخ گویی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به 9 سوال 9 نفر از نمایندگان اختصاص دارد.

حسین طلا نماینده تهران، حسین بیگلری نماینده سقز و بانه، محمدجواد نظری مهر نماینده کردکوی، ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم آباد، محمد بیاتیان نماینده بیجار، رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبز وار، علیرضا زاکانی نماینده تهران، فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین و سرپل ذهاب و بهروز نعمتی نماینده اسد آباد سوال کنندگان از وزیر کشور هستند.