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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

تغییر چهره سارق حرفه ای بعد از هر سرقت

تغییر چهره سارق حرفه ای بعد از هر سرقت

سارق گردنبند قاپ، برای اینکه هویتش فاش نشود، بعد از هر سرقت چهره خود را تغییر می داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششم اسفند امسال از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 یک فقره دستگیری سارق به کلانتری 112 ابوسعید اعلام شد .

با حضور مأموران کلانتری در خیابان کاشان ، عوامل دژبان شهرک نظامی شهید نامجو یک سارق گردنبندقاپ را به مأموران تحویل دادند . همزمان زنی به مأموران مراجعه و اعلام کرد که فرد دستگیر شده به همراه یک نفر موتورسوار قصد سرقت گردنبند وی را داشته است .

اظهارات شاکی

با انتقال متهم به کلانتری ، شاکی نیز به کلانتری مراجعه و در اظهاراتش به مأموان گفت : این شخص (با اشاره به متهم) از یک دستگاه موتورسیکلت پیاده شد و پس از نزدیک شدن به من اقدام به قاپیدن گردنبند طلا از دور گردنم کرد . دامادم که همراه من و دخترم بود ، به دنبال سارق دوید و مانع از سوار شدن او به موتور شد و در همان لحظه ، فرد سارق از پشت کمر خود چاقویی را بیرون کشید و ضرباتی را به سر و دست وی وارد کرد  .

اظهارات داماد شاکی

داماد شاکی نیز پس از انجام اقدامات درمانی ، در کلانتری 112 ابوسعید حاضر و در شکایت خود عنوان داشت : به همراه مادرزن و همسرم برای رفتن به بازار ، در ایستگاه اتوبوس نشسته بودیم که ناگهان جوانی به صورت پیاده به نزدیکی ایستگاه آمد و در یک لحظه دستش را  به طرف گردنبند مادرزنم دراز کرد و بعد از کشیدن و پاره کردن گردنبند ، پا به فرار گذاشت . چند متر جلوتر از ایستگاه ، یک نفر با موتورسیکلت منتظر ایستاده بود که قبل از اینکه متهم بتواند سوار موتور شود ، من مانع او شده و دیگر نتوانست سوار موتور شود . فرد موتورسوار فریاد زد : "با چاقو بزن که ناگهان این شخص چاقویش را درآورد و به سمت من حمله ور شد و چند ضربه به من زد . در همین زمان عوامل دژبان شهرک شهید نامجو به کمک من آمده و به زور ، چاقو را از این شخص گرفته و او را دستگیر کردند .

با تشکل پرونده مقدماتی با موضوع "گردنبندقاپی" و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اعتراف به دهها فقره سرقت

هویت متهم که در تحقیقات اولیه خود را به نام مهیار راد  17 ساله معرفی کرده بود ، در ادامه رسیدگی به پرونده شناسایی و در بررسی بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار به عنوان یکی از متهمان کیف قاپی و سرقت های به عنف به نام فردین . ب 20 ساله مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی هویت واقعی متهم و در حالیکه وی در اظهارات اولیه مدعی شده بود که در اولین سرقت خود دستگیر شده ، وی به ناچار به دهها فقره کیف قاپی ، موبایل قاپی ( سرقت گوشی تلفن همراه ) ، زورگیری و گردنبندقاپی در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه در محدوده نواب ، رودکی و کارگر اعتراف و عنوان داشت : در تمامی سرقت ها من اقدام به سرقت می کردم و پیمان ( همدست متهم ) نیز راننده موتور بود .

تغییر چهره متهم در سرقت ها

با توجه به اعترافات به دست آمده از متهم ، کارآگاهان با بررسی سرقت های مشابه موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی شدند که یا اموالشان از سوی متهم سرقت شده و یا از سوی این شخص مورد ضرب و جرح با سلاح سرد قرار گرفته بودند  .

یک از شکات پس از حضور در پایگاه هشتم آگاهی و شناسایی دقیق متهم ، به کارآگاهان عنوان داشت : از محل کار به سمت منزل در حرکت بودم که دو نفر راکب موتورسیکلت که ظاهرا حالت طبیعی نیز نداشتند به سمت من آمده و به وسیله چاقویی که در دست یکی از آنها بود ، مرا از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار دادند که از سوی مردم به بیمارستان منتقل شدم . متأسفانه با وجود انجام اقدامات درمانی و ترخیص از بیمارستان ، همچنان دچار سرگیجه و تاری دید چشم هستم .

در بررسی اظهارات شکات پرونده مشخص شد که فردین ، در برخی از سرقت ها با تغییر چهره و به شیوه کوتاه کردن موهای سـر اقدام به سرقت کرده است که در تحقیقات ، به تغییر چهره برای شناسایی نشدن از سوی شکات اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه میرزکی ، رئیس پایگاه هشتم  پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به ادامه تحقیقات جهت دستگیری دیگر متهم پرونده ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان و همچنین اعترافات صریح متهم به ارتکاب سرقت های متعدد گردنبندقاپی ، زورگیری ، سرقت گوشی تلفن همراه و کیف قاپی ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم  از سوی قاضی ذکیپور ، بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 11 تهران صادر شده است. به همین خاطر از تمام شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان حـر – خیابان 12 فروردین مراجعه کنند .

کد مطلب 2256004

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