به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم بهره برداری از مجتمع خدماتی رفاهی در آزادراه پل زال-اندیمشک اظهار داشت: این آزاد راه جنوب را به مرکز کشور متصل می کند و ساخت بخش اندیمشک به اهواز را هم در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اینکه ساخت بخش اهواز تا بندر امام خمینی (ره) اجرا شده است، گفت: با تکمیل آزادراه پل زال- بندر امام، محور جنوب به صورت آزادراهی در می آید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت و بهسازی خطوط راه آهن را در این محور در دستور کار داریم، گفت: میزان سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت استان لرستان بیش از 4 برابر افزایش یافته است که به دلیل ایجاد این آزادراه است.

وی با بیان اینکه با تکمیل این آزادراه سرمایه گذاری در استان لرستان توسعه پیدا می کند، گفت: تلاش ما این است تا امکانات را وارد منطقه کنیم .

آخوندی با اشاره به اینکه برای رفع محرومیت باید ارتباطات و حمل و نقل توسعه پیدا کند، افزود: برنامه های خوبی برای خطوط هوایی، آزادراهی، راههای زمینی و ریلی در این منطقه در دست اقدام داریم و امیدواریم با توسعه ارتباطات، توسعه صنعتی را هم به دنبال داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یک طرح مطالعه منطقه ای برای روستاهای اطراف آزادراه پل زال -اندیمشک داریم، اظهار داشت: معاونت روستایی برای بازدید از راههای روستایی این محور امروز آمده است تا با کمک استاندار و فرماندار امکان دسترسی نیروهای محلی را افزایش دهیم.