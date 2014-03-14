1004 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در سیستان و بلوچستان آماده سازی شد

علیرضا نخعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور استقبال و اسکان مسافران و گردشگران نوروزی تعداد یک هزار و 4 کلاس درسی در قالب تعداد 113 مدرسه برای پذیرایی از گردشگران و فرهنگیان آماده سازی شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر کلاس های درسی همچنین تعداد 4 اردوگاه دانش‌آموزی، تعداد 4 مرکز رفاهی آموزشی فرهنگیان و تعداد 9 پایگاه ثابت برای پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی توسط این سازمان تدارک دیده شده است افزود: تمامی تدابیر لازم به منظور پذیرایی و تامین نیاز های گردشگران در مدارس از جمله امکانات رفاهی اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه 11 مرکز اسکان بین‌ راهی در سطح استان تجهیز و آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است ادامه داد: فعالیت ستاد اسکان میهمانان نوروزی ‌از 28 اسفند ‌در استان آغاز و تا پایان سیزدهم فروردین ماه سال اینده ادامه دارد.

نخعی بیان داشت: به منظور رفاه حال فرهنگیان و کمک به منظور برنامه ریزی برای سفر های نوروزی از دهم اسفند ماه جاری امکان رزو اینترنتی برای فرهنگیان محترم در سامانه های الکترونیکی فراهم شد که تا کنون استقبال چشمگیری از آن شده است.