تسليم پيام كتبي وزير امور خارجه كشورمان به همتاي لبناني

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان با جبران باسيل وزير خارجه لبنان ملاقات و پيام تبريك محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان به مناسبت انتخاب وي به عنوان وزير خارجه را به وي تسليم نمود.

در اين ملاقات همچنين در خصوص همكاري‌هاي دوجانبه و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي گفتگو شد.

جبران باسيل با تشريح فضاي كلي اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عرب در قاهره اظهار داشت: اكنون تروريسم به خطري جدي براي تمامي كشورهاي منطقه و جهان تبديل شده و همه كشورها از رشد بي سابقه آن نگران هستند. لذا همكاري مشترك كشورها در مقابله با اين پديده خطرناك بيش از پيش ضروري است.

وزير خارجه لبنان با اشاره به جايگاه ممتاز جمهوري اسلامي ايران در منطقه اظهار داشت: همگرايي كشورهاي منطقه نقش به سزايي در حل مشكلات منطقه دارد.

وي با ابراز اميدواري جهت خاتمه يافتن بحران سوريه اظهار داشت: بحران سوريه آثار منفي زيادي بر لبنان داشته و موضوع آوارگان سوري در لبنان نيز به مشكل بزرگي براي لبنان تبديل شده و هزينه سنگيني را بر اين كشور تحميل كرده است.

غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز با تبيين سياست خارجي فعال جمهوري اسلامي ايران در تعامل با كشورهاي منطقه، به سفر روحاني رئيس جمهوري به عمان اشاره كرد و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران تمامي تلاش خود را در راستاي تقويت همگرايي در منطقه به كار بسته و معتقد است مشكلات منطقه بايد توسط كشورهاي منطقه حل شود.