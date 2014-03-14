سراوان بزرگ ترین نگارخانه سنگی ایران است

محمد صدیق دهواری در گفتگو با مهر اظهار داشت: مهمترين مناطق شهرستان سراوان و سنگ نـگاره ها را کوه مهرگان، دره کنديک، دره شير و پلنگان، دره درو، دره هلي و کوه تونان در سب و سوران و نقاشي هاي صخره اي «پيرگوران» تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: روستاي ناهوک و سنگ نگاره هاي سر دشت ناهوک، دره نگاران و شهر گشت از مهمترین مراکز دیدنی و در برگیرنده این نگارخانه های زیبا هستند.

وی گفت: با وجود اين همه عظمت مي توان «دره نگاران» را بزرگ ترين مجموعه معرفي و شناخته شده سنگ نگاره درايران معرفي کرد که در واقع نگار خانه اي زيبا و جالب توجه از نگارگران هزاران سال گذشته را در معرض ديد علاقمندان قرار داده است.

دهواری افزود:شهرستان سراوان درجنوب استان داراي آثار تاريخي فراواني بوده كه تعدادي از اين آثار را سنگ نگاره ها تشكيل مي دهد كه در مناطق مختلف سراوان به صورت پراكنده وجود دارد.

وی ادامه داد: سنگ نگاره ها برجسته ترين و مهمترين كار فرهنگي انسان هاي عصر شكار بوده كه از نظر ميراث فرهنگي به عنوان ميراث ماندگار بزرگ بشري مورد توجه مي باشند.

وی بیان داشت:در مجموع سنگ نگاره ها، نماد ومعرف زندگي قديم بشر هستند و در شهرستان سراوان بيش از 50 سنگ نگاره شناسائي شده كه با ثبت 15 مورد در فهرست آثار ملي كشور باعث شده است اين شهرستان لقب سرزمين نخل ونگاره را به خود اختصاص دهد.