مرگ 6 هزار نفر در حوادث رانندگي نوروز 5 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين مدت بيشترين آمار تلفات تصادفات نوروزي با هزار و 391 مورد در نوروز سال 1389 و كمترين آن با يكهزار و 141 نفر در نوروز سال 1391 ثبت شده‌ است.

در نوروز امسال (1392)، 873 مرد و 354 زن در حوادث رانندگي جان باختند كه بيشترين موارد آن با 850 مورد در جاده‌هاي برون شهري ثبت شده است. پس از آن مسيرهاي درون شهري با 252، روستايي با 117 و مسيرهاي نامعلوم با هشت مورد در رتبه هاي بعدي قرار دارند، در نوروز سال 1391 نيز بيشترين كشته هاي حوادث رانندگي(762 نفر) در محورهاي برون شهري جان باخته اند.

به صورت میانگین مرگ های تصادفات نوروزی، بین 6 تا 6.5 درصد کل مرگ های تصادفات هر سال را به خود اختصاص می دهند. به طور مثال در سال 1391 آمار تلفات حوادث رانندگي 19 هزار و 89 نفر بود كه شش درصد تلفات آن (یکهزار و 141 نفر) مربوط به حوادث رانندگي نوروز بوده است.

آمار تلفات حوادث رانندگي ايام نوروز بر اساس ميانگين روزانه در سال 1389 بيشترين رقم را داشته است. در اين سال به طور متوسط در هر روز 69.6 نفر در حوادث رانندگي جان باخته‌اند. همچنین به ترتیب نزولی، اين آمار در سال 1390 برابر با 65.9 ، در سال 1388 برابر با 65.1، در سال 1392 برابر با 58.4 و در سال 1391 برابر با 57.1 نفر بوده ‌است.

در حوادث رانندگي نوروز سال 1392، يكهزار و 227 نفر جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل (1390) كه تعداد تلفات حوادث رانندگي يكهزار و 141 نفر بود، ‌2.4 درصد بيشتر شده ‌است.

در این خبر تصادفات نوروزی شامل تلفات تصادفات در محدوده زماني 25 اسفند تا 15 فرودين سال بعد است.