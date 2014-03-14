آخرین همایش پیاده روی در سال 92 در خرمشهر برگزار شد

علی پورعواد در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این همایش پیاده روی در ساعت هفت صبح از پل قدیم خرمشهر شروع و تا کشتی سوزیانا واقع در منطقه کوت شیخ ادامه داشت.



پورعواد افزود: در بین این مسیر به دعوت از مدیریت مجتمع تجاری برلیان آقای ناحیه تمامی شرکت کنندگان به صرف صبحانه دعوت شدند.



پورعواد در پایان گفت: هدف ما از تشلکیل این همایش های هفتگی، ایجاد سلامتی و تندرستی و ترویج نشاط اجتماعی در بین شهروندان خرمشهری است.



به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیاده روی در خرمشهر برخلاف دیگر شهرستانهای مجاور همیشگی و هر هفته برگزار شده و مورد استقبال خوب مردم خرمشهر قرار گرفته است، هماهنگی خوب و منظم اداره ورزش و جوانان و هیأت ورزشهای همگانی و شبکه بهداشت و همراهی خوب مردم با هم زیبایی خاصی به این همایش ها داده است.