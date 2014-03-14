فلسفه زیارت اهل قبور در روزهاي آخر سال/ یاد مرگ در حیات تازه طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، يكي از آيين هاي كهن پيش از نوروز ياد كردن از مردگان است كه به اين مناسبت به گورستان مي روند و خوراك مي برند و به ديگران مي دهند. در روزهاي پنجه، از جمله رسم ها،تهيه كردن غذا، آييني مذهبي بوده، ابوريحان مي نويسد؛ و گبركان در اين پنج روز خورش و نوشيدني نهند روان هاي مردگان را وهمي گويند كه جان مرده بيايد و آن غذا گيرد.

غذا پختن و بر مزار مردگان بردن در قرن چهارم، رسم بوده است؛ از خوارزم تا فارس؛ خوارزميان پنج روز آخر اسفند و پنج روز ديگري كه در پي آن است و ملحق به اين ماه مانند اهالي فارس در روزهاي فروردگان براي ارواح مردگان در گورستان غذا مي گذارند.

يكي از صورت هاي بر جا مانده اين رسم، در شهرو روستا به گورستان رفتن"پنج شنبه آخر سال"است، به ويژه خانواده هايي كه درطول سال عضوي را از دست داده اند. رفتن به زيارتگاه ها و"زيارت اهل قبور"در پنج شنبه و نيز روز پيش از نوروز و با مداد نخستين روز سال رسمي عام است.

در اين روز،خانواده ها خوراك پلو خورش،نان،حلوا و خرما بر مزار نزديكان مي گذارند و بر مزار تازه گذشتگان شمع،چراغ روشن مي كنند. در برخي از شهرهاي ايران، روز پيش از نوروز،خانواده هاي عزادار از خويشان و نزديكان با غذا و حلوا پذيرايي مي كنند و در سر مزار جمع مي شوند. همچنین رسم است كه ايرانيان در موقع سال تحويل به زيارت قبر امامان و امام زادگان مي روند.

علماي شيعه، نوروز را بسيار بزرگ دانسته ووقايع مهمي را بدان نسبت داده اند. نوروز،جشن تولد دوباره زمين و زمان و جهان و جهانيان است و آغاز شكوفايي طبيعت كه آن را نمونه كوچك رستاخيز نام نهاده اند. بدين مناسبت مولانا جلال الدين فرموده است؛ اين بهار نوزبعد از برگ ريز/هست برهان وجود رستخيز

همچنين بسيار توصيه شده است به وادي خاموشان و مقابر و آرامگاه هاي در گذشتگان سر بزنيم و براي آنان خيرات كنيم. فلسفه اين امرآن است كه در آن محيط، فكر رفتن از اين جهان، تصور سنگيني خاصي به تفكر انسان مي بخشد و انسان سعي مي كند گام هاي بعدي زندگي را دقيق تر و حساب شده تر بر دارد. همين امر،در هنگام تبادل طبيعت بر زندگي او نيز اعتدال مي بخشد و در كنار سفره پيشاني سال نو مي انديشد براي هر گام و هر حركت و هر گفت و هر طرح بايد برنامه اي داشته باشد كه چه مي خواهد و چگونه مي شايد.اين امر در دين زرتشت نيز به تاكيد تمام متداول بوده و در زمره همان موارد مورد قبول و امضايي اسلام به شمار مي آيد.

بنابراين در باورهاي همه مسلمانان است كه شب آدينه آخر سال يا شب چهارشنبه يا واپسين شب سال بايستي به ديدن گورستان و مردگان بروند و خيرات پيشكش و نذر داده شود همه اين ها و بسياري ديگر ياد آور آيين هاي مردم ايران كهن است كه براي همه اين روز از اهميت ويژه اي برخوردار است.