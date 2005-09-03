به گزارش خبرگزاري "مهر" در پيام گروه دوستي پارلماني ايران و عراق آمده است : حادثه كاظمين و شهادت و زخمي شدن صدها تن از عزاداران عراقي در سالروز شهادت حضرت امام موسي بن جعفر عليه السلام، بار ديگر دستهاي آلوده و چهره تروريسم دهشت افكن در عراق را كه در خدمت منافع آمريكا و صهيونيسم جهاني است بر ملا و آشكار ساخته است.

اين گروه دوستي پارلماني ايران و عراق ضمن ابراز همدردي با بازماندگان قربانيان اين فاجعه و محكوم كردن اقدامات تروريستي در عراق خواستار تداوم حفظ وحدت و انسجام ملي در اين كشور مي باشد، لزوم اين وحدت و همگرايي بين همه اقوام و مذاهب اعم از شيعه و سني و كرد در آستانه نزديك شدن به زمان برگزاري همه پرسي قانون اساسي عراق كه در 23 مهر سال جاري صورت مي گيرد بيش از گذشته احساس مي شود كه تروريستها با ايجاد رعب و وحشت و دست زدن به حوادث مشابه كاظمين قصد دارند در مسير اين همه پرسي و نمايش قدرت اراده عمومي در 23 مهرماه سوانح و سنگ اندازي نمايند.

اميد است با برگزاري همه پرسي مسير ثبات و امنيت پايدار در عراق هموار شود و حيات تروريستها و اشغالگران نيز در اين كشور پايان يابد.