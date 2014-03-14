10 سفره هفت سین در کرمان برپا می شود/ نور پردازی شهر در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی عصر دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت گسترده شهرداری کرمان برای زیباسازی و بهسازی شهر کرمان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی گفت: یکی از اقدامات برپایی 10 سفره هفت سین در مناطق مختلف شهر کرمان است که این امر با توجه به نزدیک بودن به ایام فاطمیه در شکل و شمایل متناسب با این ایام انجام می شود.

وی همچنین از نورپردازی مناطق مختلف شهر کرمان به ویزه مراکز تفریحی و گردشگری خبر داد و گفت: برای استقبال از نوروز بناهای تاریخی و قدیمی شهر کرمان نورپردازی می شوند.

وی از نورپردازی میادین و تقاطع ها شامل میادین آزادی و خواجو و تقاطع های کوثر ،فجر ،چهارراه جوپاری خبر داد.

وی هم چنین به نورپردازی بناهای تاریخی و قدیمی شهر کرمان شامل یخدان موییدی ، یخدان خیابان زریسف ،گنبد جبلیه و تخت دریاقلی بیگ اشاره کرد و افزود: روشنایی تقاطع احمدی نیز تا پایان سال جاری اصلاح می شود.

وی یاداور شد: این اقدامات با هدف زیباسازی چهره شهر و با هم کاری واحد خدمات و تاسیسات شهرداری در حال انجام است.

وی با بیان اینکه میادین شهدا و توحید نیز در حال بهسازی ،زیباسازی و نورپردازی هستند، اجرای 10 سفره هفت سین با هم کاری شهرداری های مناطق و سازمان های مختلف در سطح شهر برای نوروز امسال خبر داد.

بابایی با بیان اینکه تا کنون قسمت هایی از مجموعه ی جنگل قائم نورپردازی شده است، افزود: در ادامه عملیات نورپردازی مجموعه جنگل قائم، عملیات روشنایی و نورپردازی کوه های مسجد صاحب الزمان از تخت درگاه قلی بیگ تا پیست کارتینگ در حال انجام است.