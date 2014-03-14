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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

بابایی:

10 سفره هفت سین در کرمان برپا می شود/ نور پردازی شهر در دستور کار قرار گرفت

10 سفره هفت سین در کرمان برپا می شود/ نور پردازی شهر در دستور کار قرار گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون شهردار کرمان از برپایی 10 سفره هفت سین در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی عصر دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت گسترده شهرداری کرمان برای زیباسازی و بهسازی شهر کرمان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی گفت: یکی از اقدامات برپایی 10 سفره هفت سین در مناطق مختلف شهر کرمان است که این امر با توجه به نزدیک بودن به ایام فاطمیه در شکل و شمایل متناسب با این ایام انجام می شود.

وی همچنین از نورپردازی مناطق مختلف شهر کرمان به ویزه مراکز تفریحی و گردشگری خبر داد و گفت: برای استقبال از نوروز بناهای تاریخی و قدیمی شهر کرمان نورپردازی می شوند.

وی از نورپردازی میادین و تقاطع ها شامل میادین آزادی و خواجو و تقاطع های کوثر ،فجر ،چهارراه جوپاری خبر داد.

وی هم چنین به نورپردازی بناهای تاریخی و قدیمی شهر کرمان شامل یخدان موییدی ، یخدان خیابان زریسف ،گنبد جبلیه و تخت دریاقلی بیگ  اشاره کرد  و افزود: روشنایی تقاطع احمدی نیز تا پایان سال جاری اصلاح می شود.

وی یاداور شد: این اقدامات با هدف زیباسازی چهره شهر و با هم کاری واحد خدمات و تاسیسات شهرداری در حال انجام است.

وی با بیان اینکه میادین شهدا و توحید نیز در حال بهسازی ،زیباسازی و نورپردازی هستند، اجرای 10 سفره هفت سین با هم کاری شهرداری های مناطق و سازمان های مختلف در سطح شهر برای نوروز امسال خبر داد.

بابایی با بیان اینکه تا کنون قسمت هایی از مجموعه ی جنگل قائم نورپردازی شده است، افزود: در ادامه عملیات نورپردازی مجموعه جنگل قائم، عملیات روشنایی و نورپردازی کوه های مسجد صاحب الزمان از تخت درگاه قلی بیگ تا پیست کارتینگ در حال انجام است.

 

کد مطلب 2256057

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