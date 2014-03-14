ماهان تندیس قم مصمم به فتح جام حذفی فوتسال است

محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ابتدا باید به بازی خوب فوتسالیست های ماهان تندیس در مقابل تیم منصوری قرچک اشاره کنم که واقعا فنی، دقیق و حساب شده کار کردند و به پیروزی دست یافتند.

وی ادامه داد: دیدار خانگی با منصوری قرچک اگر چه از نظر امتیازی برای هر دو تیم چندان حائز اهمیت نبود اما به هر حال همیشه مصاف های این دو تیم حساس بوده و ما علاقه داشتیم که روند شکست ناپذیری خود در دیدارهای خانگی نیم فصل دوم را حفظ کنیم.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم تاکید کرد: ای کاش که در نیم فصل اول امتیازات ارزشمند بازی های خانگی را از دست نمی دادیم و در میهمانی حریفان خوب کار می کردیم تا الان در بین مدعیان قهرمانی لیگ برتر فوتسال باشیم اما لیگ تمام شده و اکنون باید همه به فکر جام حذفی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بازی این هفته با تیم فوتسال منصوری قرچک به سبب موقعیتی که هر دو تیم در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور داشتند حساس نبود چون سه امتیاز این بازی هیچ تغییری در وضعیت دو تیم در جدول ایجاد نمی کرد به همین خاطر جنبه تشریفاتی هم داشت.

حسن زاده یاد آور شد: ما در دیدار مقابل تیم منصوری قرچک سعی کردیم به شکلی از بازیکنان استفاه کنیم که توان و آمادگی جسمانی آنها حفظ شود و انشاءالله بتوانیم در نیمه نهایی جام حذفی بهترین بازی خود را برابر شهرداری تبریز ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه شرایط بازی های لیگ و جام حذفی با یکدیگر کاملا متفاوت است، تصریح کرد: اطمینان می‌دهم که تیم ما در دیدار نیمه نهایی بازی های جام حذفی برابر شهرداری تبریز با تمام قدرت به دنبال کسب پیروزی است.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم در پاسخ به اینکه شما در 2 بازی رفت و برگشت لیگ به شهرداری تبری باخته اید و برای این دیدار چه برنامه ای دارید، ادامه داد: شهرداری تبریز در بازی های لیگ ما را شکست داد اما همانطور که گفتم شرایط این بازی فرق می کند، ضمن اینکه ما دیگر آن تیمی نیستیم که به راحتی به حریفان باج بدهد.

گفتنی است: تیم فوتسال ماهان تندیس قم بعد از غلبه 4 بر 2 بر تیم منصوری قرچک در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور باید روز دوشنبه بیست و ششم اسفند ماه در نیمه نهایی جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور به مصاف تیم شهرداری تبریز برود.



