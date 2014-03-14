به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مهرداد در تشریح آخرین وضعیت تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌های برق کشور، گفت: در حال حاضر حجم تعميرات انجام شده به 54 هزار مگاوات رسيده است كه تقريبا با توجه به برنامه زمان بندي صورت گرفته پيش مي رود.



این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اين كه حجم تعميرات نيروگاه ها تا پايان فصل تعميرات به 82 هزار مگاوات خواهد رسيد، تصریح کرد: اين ميزان تعميرات در حدود 12 هزار مگاوات نيز بيشتر از ظرفيت نصب شده برق كشور است، چرا كه برخي واحدها دوبار تحت تعمير قرارمي گيرند. هم اكنون مجموع ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور به 70 هزار و 165 مگاوات مي رسد.



مديركل دفتر فني توليد توانير با بيان اينكه تعميرات نيروگاه ها براساس برنامه زمان بندي تا خرداد ماه به پايان خواهد رسيد، به عنوان "فصل تعميرات" اشاره کرد و افزود: هرساله پس از پايان يافتن روزهاي اوج مصرف در تابستان، تعميرات نيروگاه‌ها از اوايل شهريور آغاز و تا خرداد ماه در يك برنامه زمان بندي منظم و براساس نيازسنجي انجام گرفته و شاخص‌هايي فني، نيروگاه‌ها در نوبت تعميرات قرار مي گيرند كه ما در اصطلاح به اين 9 ماه، فصل تعميرات مي‌گوييم.



وی، یادآور شد: در تعميرات نيروگاه ها از متخصصان داخلي استفاده شده و از نيروهاي خارجي استفاده نمي كنيم درحالي كه تا پيش از انقلاب اين كار جزو فعاليت هايي بود كه مي بايست با حضور سوپروايزر خارجي انجام مي شد ولي خوشبختانه اكنون در اين حوزه هم به خودكفايي رسيده ايم.



مهرداد همچنين در خصوص نيروگاه هاي جديدي كه بايد وارد مدار توليد برق شوند، توضيح داد: براساس برنامه از فصل پيك مصرف سال 92 به بعد ( اواسط مرداد ماه) تا پيك سال بعد يكهزار و 800 مگاوات ظرفيت جديد حرارتي بايد وارد مدار شود كه از اين بين تاكنون يك واحد نيروگاه هاي آبادان، دو واحد در پره سر و يك واحد در شيركوه در مجموع به ظرفيت حدود 650 مگاوات وارد مدار شده است.



وي ادامه داد: براين اساس يك واحد ديگر نيروگاه آبادان، دو واحد گازي نيروگاه ايرانشهر، 2 واحد در نيروگاه خرمشهر، يك واحد نيروگاه گناوه، يك واحد نيروگاه گنو و يك واحد 25مگاواتي نيز در اسلام آباد در حوزه نيروگاه‌هاي حرارتي وارد مدار خواهند شد.



این مقام مسئول، تاکید کرد: همچنين در حوزه نيروگاه‌هاي آبي نيز 2 واحد نيروگاه سياه بيشه و يك واحد 75 مگاواتي نيروگاه مارون نيز وارد مدار خواهد شد كه به اين ترتيب مجموع دوهزار و 400 مگاواتي كه براساس برنامه بايد وارد مدار توليد مي شد، تكميل خواهد شد.



مهرداد با بیان اینکه امسال چالشي بزرگ در زمينه تامين سوخت داشتيم با همكاري همه نهادها و دستگاه هاي مسئول همچون شركت مديريت شبكه برق، شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت گاز مديريت شد، خاطرنشان کرد: امسال مصرف نفت كوره (مازوت) به 15 ميليارد ليتر و مصرف گازوئيل نيز به 12 ميليارد ليتر مي رسد.