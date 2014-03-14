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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

منابع لبنانی:

ولید المعلم در بیروت تحت مداوا قرار گرفت

ولید المعلم در بیروت تحت مداوا قرار گرفت

منابع رسانه ای در لبنان از بستری شدن وزیرخارجه سوریه در بیمارستان دانشگاه آمریکایی بیروت خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع لبنانی طی ساعات اخیر از بستری شدن "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه در بیمارستان خبر داده اند.

رادیو "لبنان آزاد" (لبنان الحر) در گزارشی در این باره اعلام کرد: وزیر خارجه سوریه شب گذشته (پنج شنبه) برای مداوا در بیمارستان دانشگاه آمریکایی بیروت بستری شده است.

این رسانه لبنانی همچنین اعلام کرد: ولید المعلم از طریق ورودی زیرزمینی در حالی که افراد زیادی وی را مشایعت می کردند، وارد بیمارستان شد. شاهدان عینی نیز اعلام کردند ولید المعلم را در حال قدم برداشتن به سوی ورودی بیمارستان در حالی که به آرامی قدم بر می داشته است، دیده اند.

منابع لبنانی همچنین از حضور "علی عبدالکریم" سفیر سوریه در لبنان و "علی حسن خلیل" وزیر دارایی لبنان در بیمارستان آمریکایی بیروت برای عیادت از وزیرخارجه سوریه خبر دادند.

کد مطلب 2256078

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