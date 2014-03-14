  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۶

سارانی در گفتگو با مهر:

طرح جی.آی. اس در زاهدان به اجرا در می آید

طرح جی.آی. اس در زاهدان به اجرا در می آید

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئيس كميسيون حقوقي شوراي اسلامی شهر زاهدان از اجرای طرح جی.ای.اس در راستای دسترسی آسان شهروندان زاهدانی به اطلاعات مورد نیاز شهری از طریق درگاه الکترونیکی خبر داد.

پرویز سارانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با وجود اینکه شهر زاهدان عنوان کلان شهر را با خود یدک می کشد اما از بسیاری فن آوری ها و نیازهای مطابق با تعریف کلان شهرها فاصله دارد.

وی اظهارداشت: با اجرای طرح جی .ای .اس شهروندان از این پس قادر خواهند بود با استفاده از یک نرم افزار از محل تمامی مراكز علمي، آموزشي، فرهنگي، اداری، نظامي، موقعیت خيابان ها و سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به شهر در كوتاه ترين زمان ممکن دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: با اجرای این طرح، مکان‌یابی جغرافیایی شهر بسیار آسان خواهد شد و می‌توان از طریق یک نرم‌افزار به تمامی اماکن شهر با تمامی اطلاعات مورد نیاز و داده‌های شهری دسترسی فوری پیدا کرد.

سارانی هزينه ي اجراي اين طرح را 800 ميليون ریال عنوان کرد و افزود: با راه اندازي اين طرح شهروندان و ميهماناني كه به زاهدان سفر مي كنند قادر خواهند بود از طريق اينترنت و يا تلفن همراه از تمامی اطلاعات مورد نیاز مطلع شوند.

 

 

کد مطلب 2256080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها