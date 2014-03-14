طرح جی.آی. اس در زاهدان به اجرا در می آید

پرویز سارانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با وجود اینکه شهر زاهدان عنوان کلان شهر را با خود یدک می کشد اما از بسیاری فن آوری ها و نیازهای مطابق با تعریف کلان شهرها فاصله دارد.

وی اظهارداشت: با اجرای طرح جی .ای .اس شهروندان از این پس قادر خواهند بود با استفاده از یک نرم افزار از محل تمامی مراكز علمي، آموزشي، فرهنگي، اداری، نظامي، موقعیت خيابان ها و سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به شهر در كوتاه ترين زمان ممکن دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: با اجرای این طرح، مکان‌یابی جغرافیایی شهر بسیار آسان خواهد شد و می‌توان از طریق یک نرم‌افزار به تمامی اماکن شهر با تمامی اطلاعات مورد نیاز و داده‌های شهری دسترسی فوری پیدا کرد.

سارانی هزينه ي اجراي اين طرح را 800 ميليون ریال عنوان کرد و افزود: با راه اندازي اين طرح شهروندان و ميهماناني كه به زاهدان سفر مي كنند قادر خواهند بود از طريق اينترنت و يا تلفن همراه از تمامی اطلاعات مورد نیاز مطلع شوند.