آئین تجلیل از قهرمانان مدال آور ملی بین المللی و جهانی آبادانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آئین که به همت اداره ورزش و جوانان آبادان و با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، شهرداری و شورای اسلامی شهر برگزار شد به صورت زنده و به طور همزمان از شبکه استانی خوزستان و مرکز آبادان پخش شد.



در آغاز برنامه پس از تلاوت قرآن و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی، مرشد پیشکسوت و نان آشنای کشورمان «حسین شیرخدا» به بهترین نحو ممکن به اجرای برنامه خود با صورت نواختن ضرب و خواندن اشعاری در وصف کشور، شهر آبادان و مردم قهرمانش، ورزشکاران نام آور، دفاع مقدس، شهادت، پایمردی شیرمردان و شیرزنان آبادانی پرداخت که با استقبال و تشویق های مستمر حاضران در جلسه مواجه شد.



پس از آن پیام ویژه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به این آئین توسط خیابانی خوانده شد. در بخشی از این پیام آمده است: قهرمانی شما جوانان سرافراز در مسابقات ملی و بین المللی اسباب سربلندی و مسرت مردم و جامعه ورزش آبادان و ایران باشد، قطعا موفقیتهای بزرگ به دست آمده در سایه همت و تلاش فراوان شما ورزشکاران و مربیانتان بوده است.



در بخشی دیگری از این پیام آمده است: برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ملی و بین المللی آبادان نیز قابل تقدیر است زیرا تشویق یکی از رکن های موفقیت است و همت بلند مدیریت ورزش آبادان در راستای تشویق جوانان ورزشکار آن شهر نیز باید به فال نیک گرفته شود، فراموش نکنید که نان آبادان همواره یادآور رشادت، پهلوانی، قهرمانی و اخلاق مداری بوده و نام ورزشکاران شهید آن خطه در کنار نامی بزرگ همچون معلم اخلاق، شادروان پروریز دهداری وظیفه فرهنگی و اخلاقی شما را در کارزار ورزش سنگین تر می کند، امیدوارم این روزهای خوب و پرشکوه بای ورزش آبادان و ایران همواره ادامه داشته باشد.



سپس امام جمعه آبادان نیز در پیامی خطاب به ورزشکاران و قهرمانان ملی و بین المللی آبادان چنین گفت: بدون تردید شور و نشاط شما جوانان قهرمان این دیار که در سایه معنویات و توجهات انقلاب اسلامی متبلور است، بارقه های عزت و تعالی این مرز و بوم را صد چندان کرده است.



حجت الاسلام علی ابراهیمی پور افزود: شما فرزندان عزیزم و نور چشمان رهبری معظم انقلاب با سعی خستگی ناپذیر و تلاشهای مجدانه و با دستیابی به موفقیت های بزرگ در عرصه ورزش ،نمادی واضح از امید، بالندگی و پویایی جوانان انقلابی و شاخصی بارز از جهش عظیم ایران اسلامی به سوی پیشرفت و اقتدار هستید.



در بخش دیگری از این پیام آمده است: بر خود لازم می دانم از همت بلند، پشتکار عالی و کسب عناوین ارزشمند شما ورزشکاران غیور آبادانی تقدیر کرده و آرزو کنم در این کسوت مقدس با بهره گیری از منش پهلوانی مولای متقیان علی علیه السلام و تهذیب و تادیب به سجایای اخلاقی آن حضرت، الگوی شایسته ای از انسانیت، شرافت و صلابت ملت مسلمان ایران در عرصه های ملی و بین المللی شایسته ای از انسانیت، شرافت و صلابت ملت مسلمان ایران در عرصه های ملی و بین الملیی باشید و با کسب درجات عالی ورزش مایه مباهات و افتخار همگان باشید.



نحوه توزیع هدایای قهرمانان به اذعان همگان از جمله مجری برنامه بای نخستین بار بود که به این شیوه انجام می گرفت به این ترتیب که به ازای هر یک از قهرمانان در هنگام دریافت هدایا و لوح تقدیر آنان از یک پیشکسوت ورزشی آبادانی دعوت می شد که به روی سن بیاید و وی هدایا را به قهرمانان اهدا کند.



صادق قربانی(وزنه برداری)، محمد علی شنانی(نابینایان جودو)، علی احمدی پورکوتی(بوکس)، حسین خضیری(بوکس)، سروش امیری نیا(تنیس روی میز)، طاهره اسلامی(بیلیارد) به عنوان قهرمانان بین المللی معرفی شدند که ضمن قدرانی از انان لوح یادبود، سپاس و هدایای خود را از دست پیشکسوتان دریافت کردند.



در بخش جهانی نیز فاطمه برقول(نابینایان شطرنج)، حسین وفایی(بیلیارد)، علی رستمی(پرورش اندام)، مسعود شجاعی(فوتبال)، عباس هاشمپور(مربی تیم ملی فوتبال ساحلی) و رضا باقرزاده (پرورش اندام) هدایای خود را از دست پیشکسوتان گرفتند.



علی بوالی، محمد جعفری، بابک صداقت، حمید رضا محمدیان، حسن طیبی، سید ایوب موسوی، حمید رضا غیبی، رضا گندمکار، عبداله جهان نژادیان، غزل بم، سهیلا بحرانی، راشین دریس و الهام عباسی نیز از جمله قهرمانان آبادانی در رده ملی بودند که ضمن قدردانی ازآنان هدایای خود را دریافت کردند.



رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان نیز در پایان این مراسم گفت: ورزش آبادان از جایگاه ویژهای در سطح ملی، بین المللی و جهانی برخوردار است.



پیمان ادیبی با اشاره به اینکه سابقه ورزش آبادان بر هیچ کس پوشیده نیست و همه از آن آگاهی دارند، افزود: به دنبال آن هستیم که چنین آئینهایی را در سالهای آتی نیز تکرار و دنبال کنیم زیرا معتقدیم تشویق افراد سبب ایجاد انگیزه بیشتر و کسب موفقیتهای بهتر خواهد بود.



وی با قدرانی از تمامی حاضران در این آئین و کسانی که در برگزاری این آئین با اداره ورزش و جوانان آبادان همکاری کرده اند، اظهار کرد: قرار است تا در جلسه ای با حضور پیشسوتان و صاحبنظران ورزشی به بررسی جنبه های مختلف برگزاری این آئین بپردازم تا ضمن رفع نقاط ضعف، نقاط قوت را نیز تقویت کنیم.



رئیس ورزش و جوانان آبادان همچنین با تقدیر از همراهی و همکاری خوب رسانه ها در این خصوص ابراز امیدواری کرد تا با همکاری و همراهی همگان بتوانیم آبادان را به جایگاه واقعی خود در عرصه ورزش برسانیم.



به گزارش خبرنگار مهر، در نظر سنجی پیامکی که در سطح آبادان برگزار شد از میان سه هزار و 17 رای ارسالی به ترتیب رضا باقرزاده، غزل بم، رضا گندمکار، علی رستمی و طاهره اسلامی توانستند به عنوان ورزشکاران محبوب مردمی انتخاب شوند.



همچنین در بخشی از این برنامه دو نفر از بازیگران آبادانی صحنه تئاتر به اجرای نمایشی با موضوعیت ورزش وقهرمانی پرداختند که با استقبال و تشویق حاضران در سالن روبرو شد.

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گزارش: فرزانه یحیی آبادی