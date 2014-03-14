نخست وزیر لبنان با رکن آبادی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی النشره امروز در خبری کوتاه از دیدار "تمام سلام" نخست وزیر لبنان و "غضنفر رکن آبادی" سفیر ایران در مقر نخست وزیری لبنان خبر داد.
هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار که از ساعتی قبل آغاز شده منتشر نشده است.
منابع لبنانی امروز اعلام کردند: نخست وزیر لبنان و سفیر ایران در بیروت با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی النشره امروز در خبری کوتاه از دیدار "تمام سلام" نخست وزیر لبنان و "غضنفر رکن آبادی" سفیر ایران در مقر نخست وزیری لبنان خبر داد.
هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار که از ساعتی قبل آغاز شده منتشر نشده است.
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