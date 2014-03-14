نخست وزیر لبنان با رکن آبادی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی النشره امروز در خبری کوتاه از دیدار "تمام سلام" نخست وزیر لبنان و "غضنفر رکن آبادی" سفیر ایران در مقر نخست وزیری لبنان خبر داد.

هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار که از ساعتی قبل آغاز شده منتشر نشده است.