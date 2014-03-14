  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

نخست وزیر لبنان با رکن آبادی دیدار و گفتگو کرد

نخست وزیر لبنان با رکن آبادی دیدار و گفتگو کرد

منابع لبنانی امروز اعلام کردند: نخست وزیر لبنان و سفیر ایران در بیروت با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی النشره امروز در خبری کوتاه از دیدار "تمام سلام" نخست وزیر لبنان و "غضنفر رکن آبادی" سفیر ایران در مقر نخست وزیری لبنان خبر داد.

هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار که از ساعتی قبل آغاز شده منتشر نشده است.

کد مطلب 2256092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها