اتحاد و افشید نمایندگان قم در مرحله دوم فوتبال کشور شدند

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: اینکه تیم های رده های سنی فوتبال استان قم در مسابقات لیگ های باشگاهی کشور حضور موفقی دارند را به فال نیک می گیریم و امیدواریم که روند رو به رشد فوتبال قم همچنان ادامه داشته باشد.

وی با تقدیر از تمامی مدیران باشگاه ها و تلاشگران رشد و توسعه فوتبال قم، ابراز داشت: از اینکه تیم های اتحاد شادقلی در لیگ منطقه ای جوانان و افشید در لیگ منطقه ای نوجوانان باشگاه های کشور حضور خوب و موفقی دارند خوشحالم و برای آنها در مراحل بعد آرزوی موفقیت می کنم.

رئیس هیئت فوتبال استان قم اضافه کرد: قبول میزبانی برای برگزاری هر تورنمنتی بسیار سخت و هزینه آور است اما خوشبختانه می بینیم که مدیران دلسوز این دو باشگاه تمام زحمات را متقبل شدند تا میزبانی رقابت های لیگ های نوجوانان و جوانان کشور را قبول کنند، اتفاقی که امکانات و شرایط خوب قم برای میزبانی رقابت های مهم فوتبال کشور را به ناظرین و نمایندگان فدراسیون هم نشان داد.

وی در ادامه با اشاره به صعود تیم افشید قم به مرحله دوم فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور افزود: تیم افشید در مرحله گروهی با تیم مطرحی همچون استقلال تهران همگروه بود اما خوشبختانه به همراه این تیم در پایان بازی هایی که در مجموعه ورزشی تختی قم به انجام رسید، جواز صعود به مرحله دوم را کسب کرد.

بهرامی اضافه کرد: همچنین در پایان مرحله مقدماتی فوتبال جوانان باشگاه های کشور در قم تیم جوانان اتحاد شادقلی قم با کسب 2 پیروزی برابر تیم های صبای تهران و شهرداری اراک، یک تساوی با تیم مقاومت نوین گیلان و باخت برابر پارسیان البرز با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه سوم، یکی از 2 تیم صعود کننده به مرحله بعد در پایان بازی‌های مقدماتی از گروه سوم لقب گرفت.

وی در ادامه به کیفیت و نحوه برگزاری مسابقات لیگ‌های فوتبال منطقه‌ای جوانان باشگاه‌های کشور اشاره کرد و بیان داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده توسط فدراسیون فوتبال، رقابت‌های این گروه و سایر گروه‌های مقدماتی به شکل دوره‌ای به انجام می‌رسد و در قم این بازی‌ها به میزبانی زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد.

بهرامی در پایان اظهار داشت: با پایان بازی‌های مرحله مقدماتی از هر گروه دو تیم به مرحله دوم می‌روند که در مجموع 16 تیم می‌شوند و بازی‌های مرحله بعد را در 4 گروه 4 تیمی انجام می‌دهند تا از هر گروه دو تیم به مرحله سوم بروند، مرحله سوم در دو گروه چهار تیمی به انجام می‌رسد و چهار تیم مرحله پایانی راهی لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور خواهند شد.