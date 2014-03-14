حضرت فاطمه (س) حافظ نبوت و امامت است/ برخیها از فضای موجود در کشور سوء استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه به فرارسیدن ایام فاطمیه و آخر سال اشاره کرد و افزود: یکی از چشمگیر ترین فعالیت حضرت فاطمه (س) در ظرف زمانی خود و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگار ، اثبات امامت حضرت علی (ع) به عنوان اصل اساس دین اسلام است. سیره آن حضرت در اطاعت پذیری از مقام امامت و ولایت همچون مقام نبوت به عنوان اولین مشخصه رفتار سیاسی ایشان است. حضرت زهرا (س) در اثبات حق و مقابله با انحراف در رهبری امت اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکرد و این امر را تکلیف خود می دانست.

وی، به شیوه خانه داری حضرت فاطمه (س) اشاره کرده و از حضرت بعنوان یک الگو برای جهانیان یاد کرد و افزود: روزی حضرت علی (ع) از فاطمه سوال می کند منزل چه چیزی داریم. حضرت می فرمایندچیزی نداریم . حضرت می گویند چرا خبر ندادید. حضرت فاطمه (س) می فرمایند از خدا حیا می کنم از تو چیزی بخواهیم که شما قادر به فراهم کردن آن نیستی.

حجت الاسلام رحیمی به خانواده ها توصیه کردند: در آخر سال و در ایام فاطمیه در عید نوروز ، احترام این روز بزرگ را نگه دارند. و از ریخت و پاش پرهیز کرده و از رسیدگی به مستمندان غافل نباشیم ، به مردم فقیر کمک کنیم چون اینها عیال الله هستند و باید به نحو احسن اداره شوند.

امام جمعه ابهر به اتفاقات هفته گذشته اشاره کرده و ابراز تاسف کرد و افزود: انصافا" انسان نگران می شود و خون دل می خورد. که چرا بعضی ها از فضای موجود سوء استفاده کرده و سهل انگاری می کنند.

حجت الاسلام رحیمی از اتفاقات در مورد سفر اشتون نیزابراز تاسف کرد و افزود: چرا اجازه می دهند یک مسئول اروپایی که مدافع فتنه گران است در کشورما از فتنه گران ملاقات کند. اگر وزارت امور خارجه و مسئولین امنیتی دیگر می دانستند.

وی ادامه داد: چرا این اشتباه را مرتکب می شوند. و اگر نمی دانستند که محال است چنین چیزی می باشد. باید به حال این مسئولین گریه کرد.

امام جمعه ابهر از مواضع قاطع ریاست محترم قوه قضائیه و بعضی از نمایندگان مجلس در مورد مسائل جاری کشور تقدیر و تشکر کردند.

حجت الاسلام رحیمی به سالروز انفجار بمب در مراسم نماز جمعه تهران توسط منافقین اشاره کرده و افزودند: در زمانی که رژیم بعث ، مردم را از رفتن به نماز جمعه بر حذر می داشت و به بمباران و موشک باران نماز جمعه تهدید می کردو منافقان نیز بیکار ننشسته و با یک طرح ازقبل تعیین شده و هماهنگ با رژیم عراق ،نماز جمعه تهران را در 24 اسفند 1363 به خاک و خون کشید. که در این جنایت 14 نفر شهید و 88 نفر مجروح شدند. نکته جالب این است که مقام معظم رهبری پس از انفجار ، با صلابت و بدون هیچ گونه تزلزلی به خطبه ها ادامه دادند و این امر موجب تقویت روحیه ضد استکباری نماز گزاران و امت شهید پرور ایران گردید.

وی به سالگرد ارتحال رازدار و امین امام و انقلاب حاج سید احمد آقا خمینی اشاره کرده و افزودند: حاج سید احمد آقا در طول زندگی امام و بعد از امام از صراط مستقیم و خط ولایت منحرف نشد و تمام دغدغه او نیزمثل پدر بزرگوارش انقلاب و مسئله وحدت و امنیت و ولایت بود وی فرمودند: هیچ کس حق شکستن حریم رهبری را ندارد.

امام جمعه ابهر حرمت رهبری نظام اسلامی را از اصول خدشه ناپذیر انقلاب اسلامی می دانستند و از همه خواستند تا به دستورات رهبری عمل کنند. خطیب جمعه به وصیت نامه حاج سید احمد آقا اشاره کردند به فرزندش حسن آقا و برادرانش سفارش می کند که همیشه سعی کنید در خط رهبری حرکت کنند. و از آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است.

حجت الاسلام رحیمی ابراز امیدواری کردند که یادگار حاج سید احمد آقا ، به وصیت نامه امام مو به مو عمل کنند و مواظب باشند فتنه گران و منحرفین از بزرگواری او سوء استفاده نکنند.

وی ضمن سفارش به همه مسئولین که قدر این نظام و انقلاب و مردم را بدانند و جانانه به مردم خدمت کنند و از اتاق خود بیرون بیایند و در بطن مردم باشند