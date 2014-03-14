انسانهای آزاده از عملکرد وهابیون شرم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی در خطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا(س) و آغاز ایام فاطمیه اظهار داشت: از تاریخ 12 جمادی الاول که با روز جمعه 23 اسفند مصادف شده است، ایام حزن و عزا فاطمیه رسما آغاز می شود و مقام و فضیلت حضرت زهرا (س) در بیان ائمه اطهار( ع) بسیار مور تأکید قرار گرفته است.



این مسئول تأکید کرد: در نوروز فاطمی، شأن، منزلت و حرمت فاطمه زهرا(س) باید حفظ شود و باید سطح عمومی جامعه، در حال و هوای عزاداری و شرکت در هیئت ها و محافل سوگ و روضه خوانی فاطمی قرار بگیرد.



انسانهای آزاده از عملکرد وهابیون شرم دارد



رییس شورای فرهنگ عمومی ورامین در بخش دیگری از سخنان خود به تحرکات وهابیت اشاره کرد و گفت: همان جریانی که از زمان صدر اسلام در مقابل اهل بیت شکل گرفت، امروز با عنوان تفکر وهابیت در بسیاری از کشورهای اسلامی ریشه دوانده است و همان روشی که خوارج نهروان داشتند امروز وهابیت علیه شیعیان به راه افتاده است.



این مسئول، ضرورت وحدت و یکپارچگی در عصر حاضر را خواستار شد و تأکید کرد: امروز با وجود اینکه بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان هستند و جمعیت مسلمانان تقریباً یک چهارم جمعیت کل جهان است، اما در قطب کشورهای اسلامی یک غده سرطانی به‌ نام رژیم صهیونیستی تشکیل شده است و از آتشی که آنها برافروختند، مسلمان می‌سوزند.



وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب، نقش و جایگاه مردم در انقلاب اسلامی را یادآور شد و افزود: مردم ایران با وحدت و همدلی مقابل ظلم و زور ایستادگی کردند و با هدایت‌های رهبر کبیر انقلاب، نعمت جمهوری اسلامی را برای ایران به ارمغان آوردند



محمودی تأکید کرد: یکی از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی وحدت بود، امروز هم نیاز به همین وحدت و اتحاد داریم و اگرچه راست و چپ و این اصطلاحات است لکن همه باید یک هدف داشته باشیم.



امام جمعه ورامین متذکر شد: دشمنان و منافقینی هستند که برخی هم از روی ناآگاهی مردم را وسوسه می کند و گرانی و کمبود را بهانه قرار می دهند تا به نظام اسلامی حمله کنند اما باید توجه داشت که کجای دنیا گرانی نیست و روزی این گرانی ها برطرف می شوند.

حضور شش هزار همیار پلیس در ورامین/ راه اندازی گشتهای نامحسوس جاده ای



به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا محمدی در سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به آمار تصادفات در شهرستان ورامین اظهار داشت: امسال نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش تلفات رانندگی ثبت شد اما همچنان آمار تصادفات موتور سیکلت و عابرین پیاده بالاست و 75 درصد تلفات رانندگی در ورامین در ورامین متوجه عابرین پیاده و موتور سواران است.

رییس راهنمایی و رانندگی ورامین، طرح همیاران پلیس را یکی از برنامه های راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروزی عنوان کرد و گفت: در شهرستان ورامین شش هزار همیار پلیس از نوجوانان و جوانان ورامینی انتخاب شده تا در طول سفر موارد تخلف را به خانواده ها گوشزد کرده و درصد تصادفات را کاهش دهند.

این مسئول گفت: بیشترین دلیل تلفات موتور سیکلت ها آسیب به سر است به همین خاطر راکبین موتورها حتما باید از کلاه ایمنی استفاده کنند.

محمدی یادآور شد: در طرح همیار پلیس دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی به کمک راهنمایی و رانندگی می آیند و تجربه چند سال گذشته نشان داده که استفاده از همیاران پلیس، درصد تصادفات را کاهش می دهد.



رییس راهنمایی و رانندگی ورامین با اشاره به برنامه های پلیس راهور در ایام نوروز افزود: یکی از برنامه های مهم و اساسی راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروزی امسال راه اندازی گشت های نامحسوس افتخاری است و ممکن است همان خودرویی که ممکن است با سرعت غیر مجاز از کنار وی عبور کنید و یا سبقت غیر مجاز بگیرید شاید پلیس باشد.