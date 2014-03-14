توسعه و پيشرفت همه جانبه كردستان يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج كه در مسجد جامع اين شهر برگزار شد، اظهار داشت: توسعه و پيشرفت همه جانبه استان كردستان يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولان نظام اسلامي به شمار مي رود و به همين دليل انتظار مي رود كه مسئولان استاني نيز در راستاي تحقق اين مهم تلاش و كوشش جدي داشته باشند.

وي با اشاره به برگزاري جلسه مجلس خبرگان رهبري و ديدار نمايندگان مردم با مقام معظم رهبري يادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامي نگاهي ويژه به كردستان دارند و در جلسات و نشست هاي مختلف همواره نسبت به وضعيت استان موضوعات را با حساسيت ويژه اي دنبال مي كنند.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: به دليل وجود مشكلات و كاستي ها در بعضي از بخش ها انتظار مي رود كه با جذب اعتبارات بيشتر و همچنين برنامه ريزي بهتر شاهد توسعه و پيشرفت همه جانبه استان كردستان باشيم تا مردم نيز بدون هيچ گونه مشكلي نيازهاي خود را تامين كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرارسيدن سال نو و تبريك اين ايام به مردم سنندج و ساير شهرهاي كشور بيان كرد: نوروز يك جشن ملي براي مردم ايران است و به همين دليل بايد در اين ايام ضمن لذت بردن از نو شدن زمين توجه به آموزه هاي ديني و اسلامي نيز در اولويت قرار گيرد.

ماموستا مجتهدي با اشاره به لزوم توجه به افراد نيازمند در آستانه سال نو گفت: دين مبين اسلام همواره به دستگيري نيازمندان و همچنين ديدار با افراد مسن و بزرگ فاميل تاكيد كرده است و نو شدن سال بهترين فرصت براي عمل به اين دستورات ديني و الهي به شمار مي رود.

وي ضمن تاكيد بر همكاري مردم با نيروي انتظامي در راستاي ايجاد امنيت و آرامش در جامعه به ويژه در ايام سال نو عنوان كرد: نيروي انتظامي رسالت بسيار مهمي بر عهده دارد و مردم نيز بايد در راستاي امنيت هر چه بهتر در جامعه در تمامي بخش ها با نيروي انتظامي همكاري داشته باشند.

امام جمعه سنندج در بخش ديگري از سخنان خود در خطبه هاي نماز جمعه به موضوع كمك به قشر روحاني اشاره كرد و افزود: روحانيون در راستاي ترويج آموزه هاي ديني و اسلامي تلاش مي كنند و به همين دليل بايد از اين قشر در راستاي اعتلاء هر چه بهتر دين مبين اسلام حمايت شود.

وي حمايت از قشر روحاني از سوي مردم و مسئولان را يكي از نيازهاي اصلي جوامع اسلامي عنوان كرد و گفت: زماني كه روحانيون مشكلي نداشته باشند مي توانند به بهترين شكل ممكن به تبليغ و ترويج دين مبين اسلام اقدام كنند و در همين راستا لازم است كه اين موضوع به ويژه در استان كردستان مورد توجه همگان قرار گيرد.

ماموستا مجتهدي در پايان از جامعه پزشكي استان كردستان درخواست كرد كه در ايام تعطيلات و عيد نوروز خدمات بهداشتي و درماني را به مردم ارائه كنند.