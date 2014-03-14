استاندار كردستان دو مشاور ديگر منصوب كرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدي استاندار كردستان با صدور احكامي جداگانه عباس احمدي و عبدالكريم احمدنژاد را به عنوان مشاور خود منصوب كرد.

ر حكم صادر شده از سوي استاندار كردستان خطاب به حاج عباس احمدی آمده است: احتراما؛ با عنایت به مراتب تعهد، تقوا و سوابق ارزشمند سیاسی، فرهنگی و اجرائی، جنابعالی را به عنوان مشاور خود منصوب می نمایم. امید است با اتکال به ذات باریتعالی و در چارچوب اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی که حاصل خون هزاران شهید و فداکاری جانبازان، آزادگان و ایثارگران می باشد، در ارائه مشاوره های مورد نظر به اینجانب موفق و موید باشید.

همچنین در حكم استاندار کردستان خطاب به مشاور سیاسی و اجرائی خود عبدالکریم احمد نژاد آمده است: احتراما؛ با عنایت به مراتب تعهد، تقوا و سوابق ارزشمند سیاسی و اجرائی، جنابعالی را به عنوان مشاور خود منصوب می نمایم. امید است با اتکال به ذات باریتعالی و در چارچوب اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی که حاصل خون هزاران شهید و فداکاری جانبازان، آزادگان و ایثارگران می باشد، در ارائه مشاوره های مورد نظر به اینجانب موفق و موید باشید.

پيش از اين استاندار كردستان بايزيد مردوخي و نژاد جهاني را نيز به عنوان مشاور خود منصوب كرده بود.