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۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

استاندار كردستان دو مشاور ديگر منصوب كرد

استاندار كردستان دو مشاور ديگر منصوب كرد

سنندج – خبرگزاري مهر: استاندار كردستان با صدور احكامي جداگانه دو مشاور ديگر منصوب كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدي استاندار كردستان با صدور احكامي جداگانه عباس احمدي و عبدالكريم احمدنژاد را به عنوان مشاور خود منصوب كرد.

ر حكم صادر شده از سوي استاندار كردستان خطاب به حاج عباس احمدی آمده است: احتراما؛ با عنایت به مراتب تعهد، تقوا و سوابق ارزشمند سیاسی، فرهنگی و اجرائی، جنابعالی را به عنوان مشاور خود منصوب می نمایم. امید است با اتکال به ذات باریتعالی و در چارچوب اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی که حاصل خون هزاران شهید و فداکاری جانبازان، آزادگان و ایثارگران می باشد، در ارائه مشاوره های مورد نظر به اینجانب موفق و موید باشید.

همچنین در حكم استاندار کردستان خطاب به مشاور سیاسی و اجرائی خود عبدالکریم احمد نژاد آمده است: احتراما؛ با عنایت به مراتب تعهد، تقوا و سوابق ارزشمند سیاسی و اجرائی، جنابعالی را به عنوان مشاور  خود منصوب می نمایم. امید است با اتکال به ذات باریتعالی و در چارچوب اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی که حاصل خون هزاران شهید و فداکاری جانبازان، آزادگان و ایثارگران می باشد، در ارائه مشاوره های مورد نظر به اینجانب موفق و موید باشید.

پيش از اين استاندار كردستان بايزيد مردوخي و نژاد جهاني را نيز به عنوان مشاور خود منصوب كرده بود.

کد مطلب 2256125

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