مردم يزد آخرين جمعه سال 92 را با ياد شهدا آغاز كردند

به گزارش خبرنگار مهر، همايش بزرگ پياده ‌روي جامعه ايثارگري استان يزد، صبح جمعه به مناسبت روز بزرگداشت مقام شامخ شهدا در مركز استان يزد برگزار شد.

اين همايش بزرگ با حضور هزاران نفر از اعضاي خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، بسيجيان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

همايش بزرگ پياده‌ روي جامعه ايثارگري استان يزد صبح امروز با تجمع در كنار آرامگاه سومين شهيد محراب، آيت‌ الله صدوقي در مقابل مسجد حظيره آغاز شد.

شركت‌كنندگان در اين همايش با عطرافشاني و نثار گل و قرائت فاتحه، ياد و خاطره شهيد محراب ديار يزد را گرامي داشتند.

پس از اداي احترام خانواده شهدا و جامعه ايثارگران استان يزد به شهيد محراب، مسير راهپيمايي از مقابل مسجد حظيره آغاز شد و تا خلد برين ادامه يافت.

اين مسير در طول دوران دفاع مقدس نيز مسير تشييع شهدا بود و پياده‌روي آن روز، يادآور روزهاي تشييع پيكر مطهر شهدا با حضور اقشار مختلف مردم بود.

پس از پايان مسير پياده‌روي، مزار شهدا به ويژه شهداي گمنام خلدبرين غبارروبي و عطرافشاني شد و برنامه‌هاي ويژه اين روز از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران به اجرا درآمد.

قرائيت زيارت خاصه حضرت زهرا (س)، قرائت قرآن كريم توسط قاري كشوري و اجراي برنامه ورزش‌هاي باستاني از سوي هيئت ورزش‌هاي باستاني استان يزد، از ديگر بخش‌هاي اين برنامه بود.

نظير اين برنامه امروز در اغلب شهرستان‌هاي استان يزد از جمله بافق نيز برگزار شد.