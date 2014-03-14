نباید میدان را برای برخی افراد سودجو باز بگذاریم/ دشمن با ایران جنگ اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با بیان اینکه باید در راستای برنامه چهارشنبه آخر سال جوانان را نصیحت کنیم، اظهار داشت: خوب است که انسان تفریح سالم داشته باشد نه اینکه دیگران را اذیت و آزار کند چراکه این مسئله با فطرت و عقل انسان جور نیست.

وی با بیان اینکه سال گذشته برای چهارشنبه آخر سال تذکر دادم و تاثیر گذار بود، عنوان کرد: امسال نیز جوانان اگر قرار است تفریحی داشته باشند در محله های خود انجام دهند و برگزاری مراسم چهارشنبه سوری معنی ندارد چراکه جزو خرافات است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه انسان گل سر سبد خلقت خداوند بود که در تمام شئون و تمام طیبات آفریده شد، بیان کرد: خداوند تمام طیبات را برای انسان آفریده است و اگر بحث طیبات را در قرآن دنبال کنیم می توان از آن چند کتاب استخراج کرد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه گاهی طوفانی می آید و همه چیز را خراب می کند و گاهی یک نسیم می آید و مرده را زنده می کند، ابراز داشت: آن طوفان و این نسیم هر دو باد هستند ولی نسیم باد بهاری است که همه افسردگی های زمستان را از بین می برد و بهار شاد و خرم را می آورد.

وی با بیان اینکه وقتی بحث قرآن می شود باید عاشقانه دل به قرآن داد و با قرآن عجین شد، عنوان کرد: حدیث داریم کسی که در جوانانی با قرآن عجین شود قرآن در همه زندگی او تاثیر می گذارد و همه چیز آن فرد می شود.

امام جمعه همدان با بیان اینکه اگر بخواهیم حیات طیبه را تعریف کنیم باید از قرآن کریم و از دیگر منابع مثال بیاوریم، ابراز داشت: کسانی که در دنیا به دنبال چیزهای حیوانی، پیش پا افتاده و مال دنیا، هستند و اهل نماز، روزه، نماز جمعه و غیره نیستند و الکی دل خود را به امور پوشالی خوش کرده و فضیلت های انسانی را فراموش کرده اند خداوند فرموده به این افراد معیشت زنک می دهیم.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه صدام، آمریکا و اسرائیل دشمنان ما هستند اما آنقدر که ما خودمان به خودمان ظلم می کنیم به ما ظلم نمی کنند، ادامه داد: معیشت زنک یعنی زندگی گزنده و سراسر از عذاب علیم به این افراد می دهد و زندگی این گونه افراد را باید در نظر گرفت و زندگی اولیای الهی را نیز باید دید.

وی با بیان اینکه حیات طیبه و زندگی طیب و طاهر خیلی لذت بخش است، افزود: جوانان باید حرمت پدر و مادر خود را نگهدارند و هر جوانی که حرمت پدر و مادر خود را نگهدارد در دنیا و آخرت زندگی خوبی خواهد داشت.

امام جمعه همدان با بیان اینکه بد اخلاقی آفت عجیبی است و یکی از چیزهایی است که فشار قبر می آورد، اظهار داشت: در منزل باید با لبخند و مهربانی رفتار کرد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه لباس، غذا، دوست، رفیق و غیره همه جزو طیبات هستند، بیان کرد: در شهر قم برای پدران شهید دعای سمات برگزار می شود و جمعه هر هفته آخرین ساعات دور هم جمع می شوند و دعای سمات را می خوانند چراکه در این زمان دعا مستجاب می شود.

وی با بیان اینکه داشتن خانه خوب، زن خوب، فرزند صالح، دولت خوب، همسایه خوب و غیره از سعادات انسان است، ادامه داد: همه اینها طیبه هستند و اگر یک جامعه بخواهد حیات طیبه داشته باشد باید همه این موارد در آن رعایت شود.

امام جمعه همدان با بیان اینکه پس از ایمان یکی از ویژگی های زن خوب این است که به اندازه درآمد از شوهر توقع داشته باشد، بیان کرد: یکی از بهترین زنان خوب زنی است که زندگی را به خاطر خواسته های کوچک تلخ نکند و وقتی شوهر به سر کار می رود از ناموس شوهر و مال شوهر به خوبی حفاظت کند.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه زنان مملکت اسلامی به غیر شوهر به هیچ مردی توجه ندارند، افزود: بی بند وباری زنان و مردان موجب افزایش طلاق در جامعه شده است.

وی با بیان اینکه در همدان در ایام سوگواری حضرت زهرا(س) من ندیدم که برای این بانو چیزی کم گذاشته شود، ادامه داد: خانم ها نباید عطر تند بزنند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه برخی فکر می کنند ازدواج فقط لذت جنسی است، اظهار داشت: هدف اصلی ازدواج وفاداری، انس و همیاری زن و مرد در شادی ها و در غم ها است که ثمره آن اولاد صالح می شود.

آیت الله محمدی در خطبه دوم با بیان اینکه عید امسال مقارن با ایام فاطمیه است، عنوان کرد: این سنت حسنه با اعتقادات ما منافاتی ندارد اما باید ارزش حضرت زهرا(س) محفوظ بماند.

وی با بیان اینکه چندی پیش جریان ناخوشایندی در همدان پیش آمد و برخی آقایان که خود را اصلاح طلب می دانستند از کسی دعوت کردند و وی به همدان آمد و همه شئون ما را زیر سئوال برد، اضافه کرد: این فرد به سزای عمل خود رسید و نباید میدان را برای این افراد باز کنیم.

امام جمعه همدان با بیان اینکه خواهش کردیم قضیه اتفاق افتاده در همدان طول پیدا نکند تا بهانه به دست دشمن ندهیم، ابراز داشت: مردم نمرده اند و از اعتقادات خود دفاع می کنند.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه از استاندار همدان و آیت الله نوری همدانی که از اظهار نظر های این افراد ابراز نارضایتی کردند تشکر می کنم، بیان کرد: چون در آتش قرار داشتیم باید این مسئله را مدیریت می کردیم.

وی با بیان اینکه نباید اجازه می دادیم که قهرمان سازی شود تا آنها سو استفاده کنند، عنوان کرد: اگر بحران به خوبی جمع و جور نشود دشمن از آن سو استفاده می کند و از همه کسانی که با این مسئله معقول برخورد کردند تشکر می کنم.

امام جمعه همدان با بیان اینکه ائمه جمعه از طرف بیت امام خمینی(ره) به شهر مشهد دعوت شدیم و در آنجا تدابیر خوبی انجام گرفت، ادامه داد: در اطراف حرم امام رضا بافت فرسوده ای وجود دارد و شهرداری مشهد این بافت را خریداری کرده و به هر استانی 500 تا هزار متر مربع زمین رایگان می دهد تا در آنجا زائر سرا بسازند.

آیت الله محمدی با بیان اینکه این زائر سرا برای کسانی است که در طول عمر خود یکبار هم نتوانسته اند به زیارت امام رضا(ع) مشرف شوند، ادامه داد: تعهد نامه ای امضا شده تا در هر استان بنیاد زائر ایجاد شود و برای ساخت این زائر سرا به کمک مردم نیازمند هستیم.

وی با بیان اینکه سه شنبه هفته گذشته بسیاری از برزگان در محضر مقام معظم رهبری بودند، ادامه داد: ایشان در این مراسم درخصوص اقتصاد مقاومتی صحبت کردند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه یکی از سعادت های ملی این است که درآمد کافی و در حد کفایت باشد و فرد با راحتی زندگی کند، عنوان کرد: فقر از قبر بدتر است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه دشمن هم اکنون با ایران جنگ اقتصادی دارد، بیان کرد: باید همه دست به دست هم دهیم تا در جنگ اقتصادی دشمن را شکست دهیم.