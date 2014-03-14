دشمنان بدانند اسلام ناب محمدي و شيعي همچنان جلودار تمام حكومت هاست

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمين محمد شمس الدين خطيب نماز جمعه اين هفته شهرستان بشرويه با اشاره به فرارسيدن سالروز شهادت بانوي دو عالم فاطمه الزهرا(س) و تسليت اين ايام به صاحب امر حضرت مهدي (عج) از فضيلت هاي اين بانوي ياد كرد.

وی افزود: در اوصاف اين حضرت همين بس كه خداوند در قرآن كريم سوره اي بر پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) نازل و پيامبر را بر داشتن چنين دختري وعده داد.

وي تصریح کرد: جهان اسلام و زندگي دختران و پسران ما بايد برگرفته از ائمه و به ويژه اين بانوي گرانقدر باشد.

حجت الاسلام شمس الدین ضمن توصيه به خانواده براي امر ازدواج آسان و فراهم آوردن بستر مناسبت این امر الهی،همچنين از مسئولان نظام هم خواست تا در امر واگذاري شرايط مناسب براي مسكن جوانان تلاش بيشتر كنند.

امام جمعه شهرستان بشرويه همچنين ادامه داد:با توجه به فرارسيدن سال نو و آغاز سال 93 و مغايرت سال جديد با ايام سوگواري بانوي اسلام حضرت فاطمه الزهرا (س)از تمامي مردم خواست تا مراسمات اين ايام را به نحو صحيح انجام دهند.

وی بیان کرد:باتوجه به رسم و رسومات سال نو و چيدن سفره هفت سين همچنين سفره با نام و اوصاف اين بانو و هفت سين قرآني تدارك ببينند و آغاز سال جديد خود را با پيروي از ائمه اطهار و اين ايام شروع كنند.

امام جمعه بشرويه اظهار داشت: امروزه دشمنان اسلام و بويژه وهابيون سعي دارند تا با انجام اقدامات تروريستي نسل شيعه علوي را منقرض كنند و بايد هوشيارانه و بيدار با پشتوانه رهبر انقلاب اسلامي دسيسه ها و تبليغات شوم اين جاهلان را نقش بر آب سازيم.

حجت الاسلام و المسلمين شمس الدين در خطبه دوم نماز با اشاره به مناسبت هاي هفته گفت:22 اسفند ماه سالروز بنياد شهيد به دستور امام راحل انقلاب است كه بايد تلاش و خدمت به خانواده شهدا و همچنين گراميداشت ياد شهدا سرلوحه همه مسئولان و مردم قرار گيرد.

امام جمعه شهرستان بشرويه نيز با اشاره به سالروز بمباران شيميایي مناطق كردنشين عراق توسط خود رژيم بعثي و به شهادت رسيدن بسیاری از عراقي ها ي شيعه و كودكان و زنان بي گناه اين ملت اشاره کرد و اذعان داشت:متاسفانه با تبليغات رسانه هاي غربي و زير سلطه غرب بر عليه شيعه و اسلام تبليغات غلطي مي شود كه شاهد شهادت و ترور هاي فراوان در كشورهاي اسلامي هستيم.

وي همچنين به سالروز حمله دولت وهابيون به مردم بي دفاع بحرين اشاره وبیان کرد:با توجه به قرارگرفتن پادگان هاي نظامي در اطراف اين كشور دست داشتن نيروي آمريكايي و صهيونيستي با تروريست هاي بحرين و اين رژيم متاسفانه شاهد جنايت هاي وحشيگرانه اين دولت بر عليه خود مردم و بي دفاعشان هستيم و باز سكوت سازمان ملل و دفاع از حقوق بشر كه در مقابل اين جنايت همچنان سكوت كرده اند.

امام جمعه بشرويه همچنين از ديگر مناسبت هاي هفته آخر سال 92 را ارتحال سيد احمد خميني يار هميشگي امام(ره) و همچنين سالروز شاعر ايراني پروين اعتصامي نيز سخن گفت.