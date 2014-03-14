انتصاب فرماندار اهل سنت در شهرستان هایی که جمعیت بیشترشان اهل سنت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادری بیان داشت: هموطنان اهل سنت نیز برای کشور دلسوز بوده و برای آبادانی آن تلاش می کنند و بر همین اساس مردم اجازه نمی دهند که تفرفه افکنان به وحدت ملت آسیب برسانند.

وی اضافه کرد: همه را باید در آبادانی کشور سهیم کنیم ، و بعد از انتصاب یک معاون استاندار که مورد استقبال رئیس جمهوری نیز قرار گرفت، در شهرستان هایی که بیشترین جمعیت آن را اهل سنت تشکیل می دهند فرمانداران اهل سنت منصوب خواهند شد.

وی تصریح کرد: با وجود همه توطئه های دشمنان برای تفرقه افکنی میان شیعه و اهل سنت، هیچ اختلافی و درگیری مذهبی بین پیروان مذاهب مختلف در این استان وجود ندارد.

جادر ادامه داد: همزیستی مسالمت آمیز شیعه و اهل سنت در هرمزگان می تواند الگویی برای سایر نقاط کشور و حتی ممالک دیگر اسلامی باشد.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی مردم استان اظهار داشت:با وجود ظرفیت های فراوان تجاری و اقتصادی در هرمزگان مردم آن هنوز با دغدغه های فراوان معیشتی و اشتغال روبرو هستند.

جادری خاطرنشان کرد:هنوز آن گونه که شایسته است به مردم استان رسیدگی و خدمات رسانی نشده و مسئولان باید در کنار مسائل معنوی نسبت به مسائل مادی و بهبود وضعیت اقتصادی حساس باشند.

وی یادآور شد: در سال های گذشته به دلیل اجرای سیاست های مختلف اقتصادی مردم را دچار مشکل کرده ایم که امیدواریم در دولت تدبیر و امید با احترام به کرامت انسانی مردم و با وجود شرایط سخت تحریم های ظالمانه، این معضلات را گام به گان بر طرف کنیم.

استاندار هرمزگان گفت: اساس انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه خدمت به محرومان و مستضعفان بنا شده که نهادهای حمایتی از جمله امدادگران با خدمت به این قشر سعادت خود را تضمین کرده اند.

جادری بیان داشت: توجه نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام(ره) می طلبد که خدمتگزار افراد با بضاعت مالی اندک باشند و گامی در جهت محرومیت زدایی و فقر این قشر برداشته شود.

وی اضافه کرد: اساس انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه خدمت به محرومان و مستضعفان بنا شده که نهادهای حمایتی از جمله امدادگران با خدمت به این قشر سعادت خود را تضمین کرده اند.

وی درادامه با اشاره به اینکه هرمزگان دارای دو قطب اقتصادی است، گفت: گروهی با سرمایه گذاری و تجارت در وضع مالی ودرآمدی بسیار بالایی هستند اما درقطب دیگر مردمی بومی به لحاظ معیشتی در تنگنا هستند.

نماینده عالی دولت دراستان هرمزگان درادامه سخنان خود به اختصاص تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد وگفت: در سال ( 90 و 91 ) هرسال حدود 500 میلیارد ریال و درسالجاری نیز 410 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد که جای قدردانی از مدیران عاملان بانک های استان دارد.