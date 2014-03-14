اشتون و اربابانش می خواهند فتنه 88 را در ایران احیا کنند/عدم اعتماد به خنده های زهرآگین غربیها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه های نماز جمعه خرمدره افزود: این دیدار و دیدارچندماه قبل با فتنه گران ومجرمان امنیتی، دهن کجی به نظام، نقض حاکمیت ملی ومخدوش کردن استقلال کشوراست و دخالت آشکاردرمسائل داخلی یک کشور است.اشتون واربابانشان می خواهند قضیه اوکراین را در کشورماپیاده کنند می خواهندفتنه88 را احیاء کنند.

وی ادامه داد: می خواهند از راه این دیدارها و سفره ابه مقصودخود برسند. اگرخانم اشتون راست می گوید با مادران شهدا و بامجروحان شیمیایی ملاقات می کرد .

امام جمعه خرمدره افزود: درادامه دیدار معنادار چندماه قبل هیئت اروپایی بافتنه گران، این بارخانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفربه ایران، باعده ای ازفتنه گران و مجرمان امنیتی فتنه 88 دیدارکرد و قطعادراین دیدارهابه فتنه گران روحیه وخط داده می شود وبرنامه های کلانی دارند.

حجت الاسلام نورپور با بیان اینکه نباید دولت ساکت باشد و نظاره گر وبسیارتعجب آوراست که قوه مجریه ازخود سلب مسئولیت می کند افزود: دو روز بعد از این دیداربان کی مون برضد کشورمان بیانیه حقوق بشرصادرمی کندکه واقعاشرم آوراست گویا درعالم فقط چند تا منافق و اصحاب فتنه بشرهستند و دیگران بشرنیستند!.

امام جمعه خرمدره با اشاره به جنایات و کشته شدنمردم شکورهای عراق، سوریه، افغانستان و سوریه و فلسطین افزود: مردم مظلوم بحرین که دارندکشته می شوند بشرنیستند؟مردم مظلوم غزه که دارند کشته می شوند، بشرنیستند؟مردم عراق بشرنیستند؟ مردم سوریه بشرنیستند که توسط اروپایی هاوامریکاییها کشته می شوند؟.

حجت الاسلام نورپور با بیانت اینکه نه بان کی مون و نه امریکاییها ونه غربی هاحق ندارند درباره حقوق بشر اظهار نظر کنند افزود: شما از منافقینی که دستشان به خون 17هزارایرانی آغشته است حمایت می کنید؟.

وی ادامه داد: کشورهای غربی درجنگ ازصدام وصدامیان حمایت کردند.سلاح شیمیایی دراختیارصدام گذاشتند.دردنیابرضدجهان اسلام همیشه شیطنت کرده ومی کنند.

امام جمعه خرمدره افزود: ما ضمن تقدیر و تشکر از موضع قاطع ریاست محترم قوه قضاییه، ازمجلس محترم می خواهیم، دراین باره باقاطعیت عمل کند و ازوزرای مربوطه دراین مورد توضیح بخواهد.

حجت الاسلام نورپور افزود: به دولت محترم هم می گوییم مانمی گوییم روابط خود رابا خارج تعطیل کنیم، نه ولی حرف دل مردم این است که مراقب باشید و به خنده های زهرآگین غربیهااعتماد نکنید، مواظب باشید و بدانید که آنهاقابل اعتمادنیستند و مار زخم خورده هستند.

وی ادامه داد: مردم نگران هستند. سفرهاودیدارهای معنادار غربی ها باسیاسیون کج اندیش وغرب گرا،سکوت مسئولین اجرایی دربرابراهانتهای مقامات امریکا و توافقات کذایی برنامه هسته ای درژنو،خروجی اینهانگران کننده است.

حجت الاسلام نورپور افزود: امریکاییها وغربیها پرروترشده اند. جسورتروگستاخ ترشده اند و نهایه هزینه های زیادی به دولت و ملت تحمیل خواهد کرد دولت بایدبه غربی ها اعتماد نکند.

امام جمعه خرم دره ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: بهترین تعقیبات نماز،تسبیحات حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)است وشایسته است که بعدازنمازهای واجب وزمانهای دیگرچون وقت خواب وابتدای زیارت پیشوایان معصوم (ع) برآن مداومت شود.

حجت الاسلام نورپور افزود: به تعبیراستادجوادی آملی پیامبراکرم (ص)دوهدیه گرانبهابه دخترش ، حضرت فاطمه زهرا(س) دادند، یکی هدیه ملکی فدک بود که بابدترین وضع غصب کردند.دیگری هدیه ملکوتی تسبیحات حضرت فاطمه زهرا(س)است.تسبیحات حضرت زهرا(س)متمم نماز،عامل خشنودی ورضایت حضرت حق ونجات انسان ازشقاوت وباعث آمرزش گناهان انسان می گردد.