پل بزرگ کلل در دشتستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر جمعه در آئین افتتاح پل کلل دشتستان اظهار داشت: توسعه راهها را در دستور کار داریم و تلاش میکنیم تا با اجرای پروژههای جدید راهسازی و بهسازی محورهای پیشینی در این مسیر گام برداریم.
مصطفی سالاری با بیان اینکه رفع نقاط حادثهخیز استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است، بیان داشت: توسعه راهها هم در ایجاد ایمنی بیشتر برای مردم و هم برای کاهش مسیرها نقش بسیار مهمی دارد.
وی به افتتاح پل کلل اشاره کرد و افزود: این پل در گذشته مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد میکرد که افتتاح پپل جدید نقش بسیار مهمی در کاهش این مشکلات دارد و از این پس در هنگام بارندگیهای شدید هم مشکلی نخواهیم داشت.
استاندار بوشهر تصریح کرد: این مسیر در گذشته یکی از پرخطرترین مسیرهای استان بوشهر بوده است که با راهاندازی این طرح امیدواریم که شاهد بهبود وضعیت رفت و آمد در این مسیر و کاهش تلفات باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تلاشهای بسیار زیادی را به منظور بهبود وضعیت راههای استان بوشهر انجام دادهایم و طرحهای مختلفی را نیز در این راستا در دستور کار داریم.
علیرضا صفایی بوشهری در ارتباط با وضعیت راه اندازی پل کلل نیز بیان داشت: این پل یکی از محورهای استراتژیک استان بوشهر است که دارای 430 متر طول است که از 11 دهانه 39 متری تشکیل شده است.
وی به برخی از مزیتهای اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش تصادفات، بهبود وضعیت ایمنی ترددها، کاهش مدت زمان سفر، کاهش میزان مصرف سوخت از جمله مزایای اجرای این طرح است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: در این طرح که از سه راهی درودگاه تا ابتدای ورودی آبپخش اجرا شده است، حدود 3.3 کیلومتر مسیر اجرا شده است که برای اجرای ان حدود 12 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
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