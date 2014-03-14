تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اعتمادسازی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت افزود: اقتصاد مقاومتی الگویی ارزشمند و مهم در تحقق حماسه اقتصادی است.

وی همچنین اظهارداشت: اجرای دقیق بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیازمند همکاری و هم افزایی و ایفای نقش قوای سه گانه در زمینه های برنامه ریزی و اجراست.

خطیب جمعه رشت اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از ریخت و پاش های زیان آور و خسارت بار را از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: الگوی مصرف یکی از آموزه های دین مقدس اسلام و سیره عملی پیامبر و امامان معصوم علیهم الاسلام است.

وی همچنین به 26 اسفندماه مصادف با ارتحال ملکوتی یادگار امام راحل حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی ( ره) در سال 1373 اشاره کرد و افزود: نقش یادگار امام در پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست.

آیت الله قربانی اذعان داشت: این روحانی عظیم الشان مورد اعتماد و طرف مشاوره امام بود و در دوران حیات پربار خود منشاء خدمات ارزنده و ارزشمندی به انقلاب و نظام و بعد از ارتحال امام یار فداکار رهبر معظم انقلاب بود.

وی همچنین به 13 جمادی الاول مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه اشاره کرد و افزود: این بانوی دو عالم در دوران غربت امیرالمومنین (ع) به عنوان امام و مقتدا نهایت جهاد و فداکاری در راه دفاع از ولایت حضرت از خود نشان داد و در نهایت در این راه مقدس به شهادت رسید و نخستین شهید راه امامت و ولایت شد.

امام جمعه رشت تصریح کرد: الگو پذیری از زندگانی صدیقه کبری (س) بویژه از سوی زنان جامعه اسلامی در دنیای امروز به شدت احساس می شود.

وی در ادامه به تقارن عید نوروز و ایام فاطمیه اشاره کرد و بر ضرورت رعایت حرمت این ایام از سوی مردم تاکید کرد.

آیت الله قربانی با بیان اینکه همه باید مراقبت کنند که حرمت این ایام حفظ شود، ابراز امیدواری کرد: جامعه باید از زندگی فاطمه و علی ( ع ) درس بگیرد.