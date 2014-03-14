دیدار مخفیانه نماینده اتحادیه اروپا با فتنه گران دخالت در امور ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: اخیرا شاهد دیدار خانم اشتون نماینده اتحادیه اروپا با فتنه گران بودیم که این کار بدون اطلاع مسئولان کشور و خارج از ضوابط دیپلماتیک صورت گرفت که پسندیده نیست.



وی افزود: این رفتارهای مخفیانه به نوعی دخالت آشکار در امور داخلی کشور نلقی می شود که امیدواریم دیگر شاهد این کارها نباشیم تا بی اعتمادی ایجاد نشود.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین به اظهارات اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر در ایران اشاره کرد و یادآورشد: دبیرکل سازمان ملل در شرایطی این گزارش را منتشر می کند که هم اکنون در عراق، بحرین و بسیاری از کشورهای جهان مردان، زنان و کودکان بیشماری در بدترین وضعیت کشته می شوند و حقوقشان پایمال می شود و کسی اعتراض نمی کند.



خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: از مسئولان سازمان ملل انتظار می رود به جای دخالت در امور کشور ایران از مردم مظلوم فلسطین و بحرین و غراق و سوریه دفاع کنند و اجازه ندهند خون انسانهای بی گناه توسط حکومت های ظالم به زمین ریخته شود.



امام جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز اظهارداشت: در دیدار مسئولان نظام با مقام معظم رهبری رهنمودهای ارزشمندی ایراد شد که همه باید به آن توجه کنیم و مفاد آن را سرلوحه برنامه های خود قرار دهیم.



آیت الله باریک بین بیان کرد: محور بیانات رهبری لزوم هوشیاری برای مقابله با توطئه دشمنان است که همه مسئولان وظیفه دارند مواضع خود را به صورت شفاف و قاطع اعلام کنند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.



ضرورت پرهیز از اسراف و تشریفات



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: در روزهای پایانی سال از عموم مردم و مسئولان انتظار می رود ضمن پرهیز از اسراف و تشریفات زائد به فکر خانواده های نیازمند هم باشند و شیرینی ایام سال جدید را با نیازمندان تقسیم کنند.



وی اضافه کرد: کمک به مستمندان و افراد محروم موجب سعادت دنیا و آخرت شده و لذت معنوی برای خیرین خواهد داشت که امیدواریم افراد متمول و نیکوکار در آستانه سال جدید به فکر محرومان باشند و نیازهای آنها را تامین کنند.

آیت الله باریک بین در پایان ضمن اشاره به تقارن ایام فاطمیه با تعطیلات نوروزی یادآورشد: از مردم متعهد و خداحوی استان درخواست می کنیم حرمت این ایام را نگهدارند و برنامه ها را با رعایت شئونات اسلامی و مناسب مذهبی ایام قاطمیه هماهنگ کنند.







