به گزارش خبرنگار مهر، اندونزی با جمعیت 238 میلیون نفر، چهارمین کشور پرجمعیت دنیا و با 86.1 درصد مسلمان، پرجمعیتترین کشور مسلمان در جهان محسوب میشود. این در حالی است که تنها یک خبرگزاری آن هم دولتی در این بزرگترین مجمعالجزایر جهان فعالیت دارد.
محمد سیف الهادی مدیرعامل خبرگزاری آنتارا، تنها خبرگزاری فعال در اندونزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت این رسانه گفت: خبرگزاری آنتارا یک خبرگزاری دولتی است و در سال 1937 یعنی قبل از آنکه اندونزی به استقلال برسد (1945) تاسیس شده و در حال حاضر نزدیک به 70 سال سابقه فعالیت دارد. علاوه بر قدمت، آنتارا یکی از بزرگترین خبرگزاریهای آسیا نیز هست و از آنجا که آنتارا تنها خبرگزاری موجود در اندونزی است، نقش بسیار مهمی در توزیع و تکثیر اخبار در تمام مناطق اندونزی دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا منع قانونی برای راهاندازی خبرگزاری در اندونزی وجود دارد؟ تاکید کرد: خیر، منعی از این بابت وجود ندارد اما به لحاظ تبلیغات تجاری، درآمدی که ممکن است از این طریق نصیب یک خبرگزاری تازه تاسیس بشود، آنقدر زیاد نیست که کسی را مجاب کند که خبرگزاری راه بیندازد. ضمن اینکه 60 درصد از بودجه ما را دولت تامین میکند و مابقی را خودمان باید تامین کنیم.
مدیرعامل خبرگزاری آنتارا همچنین با بیان اینکه حدود 1000 نفر، پرسنل ما هستند که اینها شامل خبرنگار و عکاس و بخش اداری است، درباره نحوه بهرهبرداری مطبوعات اندونزی از اخبار این خبرگزاری هم یادآور شد: این کار را خودِ ما (آنتارا) انجام میدهیم؛ در واقع ما پس از تهیه و دریافت اخبار از ماهوارههای مختلف، آنها را برای روزنامههای اندونزی ارسال میکنیم.
الهادی درباره جهتگیریهای رسانه متبوعش نیز اضافه کرد: با اینکه آنتارا یک خبرگزاری دولتی است اما منعی برای انتقاد از دولت نداریم و در انجام این کار، کاملاً آزاد هستیم. در عین حال با اینکه رسانههای اندونزی در انتشار مطالبشان، کاملاً آزاد هستند، اما ما در آنتارا شیوهای متفاوت را اتخاذ کردهایم. با این وجود مواردی قانونی هم وجود دارد که هیچ رسانهای حق ندارد از آن تخطی کند و از جمله این موارد، تمسخر کردن ادیان و اقوام مختلف در اندونزی است.
وی همچنین از ارتباط این خبرگزاری با رسانههایی مانند آسوشیتدپرس و رویترز سخن گفت و تاکید کرد: ما در بخش بازرگانی و تبلیغات با این رسانهها ارتباطات تنگاتنگی داریم.
مدیرعامل خبرگزاری آنتارا نظرش را هم درباره رسانههای ایرانی اینگونه بیان کرد: اگرچه به طور عمیق با مطالب این رسانهها آشنا نیستم، اما احساسم این است رسانههای ایرانی صادقانه، حقایق را به مردم کشورشان میگویند و شاید همین مسئله بوده که من را ترغیب کرده با برخی خبرگزاریهای ایرانی مثل مهر و ایرنا و فارس، همکاریهای دوجانبهای را آغاز کنیم.
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