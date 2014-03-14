اقتصاد مقاومتی به معنای کاهش آسیب پذیری در برابر فشارها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با تاکید بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی به این معنا است که اقتصاد خود را به گونه ای پایه ریزی کنیم که در برابر مشکلات و حوادث از آسیب پذیری کمتری برخوردار باشد و همچنین بتوانیم وابستگی اقتصاد خو به نفت را کاهش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به ایام فاطمیه عنوان کرد: لازم است تا در این ایام مراسمات عزاداری به خوبی برگزار شود و همچنین با توجه به در پیش بودن ایام نوروز احترام ایام فاطمیه نیز حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه با انتقاد از وضعیت کوچه ها و خیابان های شهر بندرعباس بیان داشت: متاسفانه وضعیت خیابان ها به گونه ای است که با یک بارندگی رفت و آمد مردم مختل می شود و باید مسئولان مربوط این مشکل را حل کنند.

آیت الله نعیم آبادی همچنین از احداث ساختمان های مختلف در ساحل و کنار دریا انتقاد کرد و افزود: متاسفانه این کار مردم را از دیدن زیبایی های دریا محروم می کند که این مشکل نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین از احداث زائرسرای مردم هرمزگان در مشهد خبر داد و اظهار داشت: زمین مناسبی برای احداث این زائرسرا در مشهد اختصاص داده شده که با کمک مردم هرمزگان ساخته می شود.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به نزدیک بودن چهارشنبه سوری لازم است تا خانواده ها از فرزندان خود در این روز حفاظت کنند تا مشکلات گذشته تکرار نشود.