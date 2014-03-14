به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا فاضلیان در خطبه‎های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان ملایر ضمن سفارش مردم به تقوای الهی و پرهیز از نافرمانی خدا ابراز کرد: برق طمع عقل انسان را نابود می کند،

وی خطاب به نمازگزاران بیان داشت: پس مراقب باشید و با انجام واجبات و دستورات الهی و دوری از گناهان رستگار شوید.

وی در ادامه با اشاره به 22 اسفند سالروز تأسیس بنیاد شهید و روز بزرگداشت شهدا گفت: شهدا از همه هستی خود گذشتند و به لقای پروردگار رسیدند

وی با بیان اینکه جهاد امری است که خداوند متعال بر بعضی از اولیائش لازم دانسته و این مهم نصیب شهدا شده است، افزود: خداوند به شهید مقامی می دهد که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده است و طبق آیه قرآن شهدا زنده‎اند و نزد خداوند روزی می خورند.

امام جمعه ملایر با بیان اینکه جهاد عزت اسلام است، گفت: بنیاد شهید باید فرهنگ شهادت را در جامعه پیاده کند.

حجت الاسلام فاضلیان به 1100 شهید شهرستان ملایر اشاره کرد و افزود: مسئولان هر قدر هم خدمت کنند در مقابل شهدا کاری نکرده اند و ما مدیون و مسئول در برابر ملت و مردم هستیم.

وی ابراز کرد: دری از درهای بهشت به نام باب المجاهدین است و خانواده شهدا نیز مراقب باشند که ادامه دهنده راه شهیدان خود باشند.

آیت الله فاضلیان با اشاره به درپیش بودن ایام سال نو به نمازگزاران تأکید کرد: هنگام تحویل سال به یاد خدا باشید و با خواندن قرآن و ادعیه سال خود را با معنویت آغاز کنید.

وی با بیان اینکه صله رحم امری است که بر آن سفارش شده است، افزود: مراقب باشید که در این ایام که مصادف با شهادت حضرت فاطمه(س) است حرمت این بانوی بزرگوار را حفظ کنید.

خطیب جمعه ملایر با اشاره به سخنان حضرت امام خمینی(ره) گفت: امام خمینی(ره) در ابتدای سال نو سفارش کردند که از خودتان بکاهید و به مستمندان و ایتام که عیال الله هستند کمک و رسیدگی کنید.