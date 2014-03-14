مسئولان با احساس مسئوليت كامل در زمينه اقتصاد مقاومتي عمل كنند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد محمدرضا مدرسي در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد با اشاره به يكي از مهمترين مواردي كه مدنظر مقام معظم رهبري است، اظهار داشت: مسئله اقتصاد مقاومتي بارها در سخنان معظم له تكرار شده و اين امر در اولويت قرار دارد.

وي بيان كرد: دشمن از ترس خودش از جبهه هاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اقتصادي حمله مي كند و كشور بايد در مقابل برنامه هاي دشمنان ايران و اسلام در همه زمينه ها بيمه شود.

عضو فقهاي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه آنچه رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي ترسيم كرده اند بسيار كارگشاست، خاطرنشان كرد: مسئولان نيز بايد با احساس مسئوليت كامل در اين زمينه و با توكل به خدا و اتكا به دانشمندان داخلي و منابع داخلي، اقتصاد مقاومتي را محقق كنند.

در توليد چشم به دشمن و كالاهاي خارجي نداشته باشيد

مدرسي تاكيد كرد: آنچه كه وارد كردن آن از خارج از كشور ضروري و ممكن است را وارد كنند اما چشم به دشمن نداشته باشند و براي همين موارد وارداتي نيز چاره انديشي كنند.

وي خاطرنشان كرد: اين همه دانشمند متخصص و ماهر كه در طول سال هاي اخير به دستاوردهاي بزرگي دست يافته اند، بايد شناسايي شوند تا شرايط شكوفايي براي آنها فراهم شود.

مدرسي در بخش ديگري از خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد با اشاره به يكي ديگر از دغدغه هاي مهم مقام معظم رهبري اظهار داشت: مسائل فرهنگي از مسائل مدنظر رهبر انقلاب است كه در جامعه روند نامطلوبي پيدا كرده است.

غفلت از مسائل فرهنگي از نگراني هاي مقام معظم رهبري است

امام جمعه موقت يزد تاكيد كرد: رهبر انقلاب با حلم و صبري كه دارند، در مورد مسائل فرهنگي اظهار نگراني مي كنند و از اينكه مسئولان از اين موضوع غافل هستند و برخي از آنها به وظايف خود در اين حوزه به خوبي عمل نمي كنند، ناخشنود هستند.

وي افزود: اعتقاد و ايمان مردم به راحتي به دست نيامده است و چه شبهاتي كه علما گفتند و شهيد شدند و مرارت هاي بسياري كشيدند تا به تثبيت اعتقاد مردم به خدا و پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) برسند.

مدرسي تاكيد كرد: گروهي نيز با قلم هاي خود شروع به جسارت به قرآن كردند و اكنون نيز در برابر نص صريح قرآن مانند قصاص موضع گيري و استهزا مي كنند اما با استفاده از فرهنگ ديني بايد پاسخ اين اقدامات را داد.

انتقاد آيت الله مدرسي از وزارت ارشاد به خاطر تجليل از افراد فاسد و ضد اسلام

وي، وزارت ارشاد را مسئول رسمي اين امور دانست و تصريح كرد: چرا وزارت ارشاد اجازه مي دهد كه چنين اتفاقاتي پيش بيايد؟ به نظر مي رسد برخي افراد را از زباله دان تاريخ پيدا مي كنند و آنها تجليل مي كنند.

مدرسي خاطرنشان كرد: افراد فاسد ضد اسلام كه تجليل مي شوند، عرش خدا به لرزه در مي آيد و با جايزه دادن هاي وزارت ارشاد اين افراد به نظام اسلامي جذب نمي شوند و اين خيال باطل است.

وي حجاب را نيز يكي ديگر از مهمترين مسائل جامعه دانست و اظهار داشت: مردم هم بايد در رعايت حجاب كوشا باشند و هم در اين زمينه امر به معروف و نهي از منكر كنند.

امام جمعه موقت يزد، فرا رسيدن ايام فاطميه را نيز تسليت گفت و يادآور شد: با رحلت حضرت محمد (ص)، حضرت علي (ع) نخستين تكيه گاه خود را از دست داد و با شهادت حضرت فاطمه (س) نيز دومين تكيه گاه ايشان از دست رفت.

وي افزود: مقام فاطمه (س) چنان است كه در كنار (ص)، تكيه گاه و ركن اميرالمومنين باشد و آن حضرت در راه دفاع از ولايت جفاهاي بسيار ديد و ستم هاي بيشمار بر ايشان وارد شد.