آماری در مورد یارانه بگیران خارج از کشور وجود ندارد/ اظهارنظر افراد غیر مسئول در مورد هدفمندی یارانه ها معتبر نیست

محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به سخنان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر قطع 6 میلیون یارانه خارج نشینان یا مردگان، اظهارداشت: همانطور که قبلا هم گفته شده است اخبار مربوط به فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی هیچ مرجعی بجز ستاد هدفمندی یارانه ها معتبر نیست؛ اما ظاهرا اشتیاق به خلق خبر از سخن از هر مسئولی و انتساب آن به موضوع یارانه ها موج می زند که این حساسیت البته تا جایی که به انتشار اخبار نا صحیح نینجامد ستودنی است.

معاون اجرایی رئیس جمهور، با بیان اینکه تاکنون هیچ مرجعی اعلام نکرده که چه تعداد از خارج نشینان ایرانی یارانه دریافت می کنند، تاکید کرد: طبق قانون در مرحله جدید ثبت نام در سال 93 صرفا به سرپرستان خانوار که نیازمند و متقاضی دریافت یارانه باشند یارانه نقدی تعلق می گیرد.

مسئول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، خاطرنشان کرد: طبیعتا با اطلاع رسانی که از سوی رسانه ملی در مورد ثبت نام برای دریافت یارانه صورت می پذیرد، سرپرستان خانواری که فوت کرده اند و یا آنها که در ایران زندگی نمی کنند به عنوان عضو تحت تکقل خود ثبت نام نخواهند کرد.

به گزارش مهر، چندی پیش علیرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری استان سمنان گفته است 6 میلیون ایرانی خارج‌نشین نمی‌توانند برای دریافت یارانه ثبت نام کنند.حداقل کاری که در بازبینی و ثبت مجدد فرم‌های دریافت یارانه در سال آینده صورت می‌گیرد، این است که 5 تا 6 میلیون نفر ایرانی خارج‌نشین دیگر به طور طبیعی نمی‌توانند برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کنند.



وی همچنین گفته است: 170 هزار نفر که فوت کرده‌اند و شناسنامه‌های آنها هنوز باطل نشده است، نیز در این طرح پالایش می‌شوند و یارانه آنها قطع می‌شود.

